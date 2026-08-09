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சென்னை

தாம்பரம் மாநகர காவல் துறையில் ஏஐ ‘வாட்ஸ்ஆப் காப்’ சேவை அறிமுகம்

தாம்பரம் மாநகர காவல் துறையில் ஏஐ ‘வாட்ஸ்ஆப் காப்’ சேவை அறிமுகம்

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தாம்பரம் ‘வாட்ஸ்ஆப் காப்’ சேவையை அறிமுகம் செய்த தாம்பரம் மாநகர காவல் ஆணையா் பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா. உடன், தாம்பரம் மாநகர காவல் இணை ஆணையா் ஜெயந்தி, துணை ஆணையா்கள் ஸ்டாலின், காா்த்திகேயன், ரகுபதி.

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 1:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தாம்பரம் மாநகர காவல் துறையில் செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏஐ) துணையுடன் இயங்கும் ‘தாம்பரம் வாட்ஸ்ஆப் காப்’ சேவை அறிமுகம் செய்யப்பட்டது.

காவல் துறையின் சேவை பொதுமக்களுக்கு எளிதாகவும், விரைவாகவும் கிடைக்கும் வகையிலும், நவீன தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி மக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும் வகையிலும் தமிழக காவல் துறை பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

இதன் ஒருபகுதியாக தாம்பரம் மாநகர காவல் துறை, ‘தாம்பரம் வாட்ஸ்ஆப் காப்’ என்ற புதிய சேவை தொடங்கியுள்ளது. இந்தச் சேவை செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்ப துணையுடன் ‘வாட்ஸ்ஆப் சாட்பாட்’ மூலம் வழங்கப்படுகிறது.

பொதுமக்கள் இந்த சேவையைப் பெற 93442 22100 என்ற கைப்பேசி எண்ணுக்கு ‘ஹாய்’”என்று அனுப்பினால் பெற முடியும். அல்லது அதிகாரபூா்வ ‘க்யூஆா்’ குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் பெறலாம்.

தொடக்க விழா: இந்தச் சேவையின் தொடக்க விழா, சோழிங்கநல்லூரில் உள்ள தாம்பரம் காவல் ஆணையரகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு, தாம்பரம் மாநகர காவல் துறை ஆணையா் பிரேம் ஆனந்த் சின்ஹா தலைமை வகித்து, தாம்பரம் ‘வாட்ஸ்ஆப் காப்’ சேவையை அறிமுகம் செய்து தொடங்கி வைத்தாா்.

நிகழ்ச்சியில் தாம்பரம் மாநகர காவல் துறை இணை ஆணையா் ஜெயந்தி, துணை ஆணையா்கள் ஸ்டாலின், காா்த்திகேயன், ரகுபதி உள்ளிட்ட உயா் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனா்.

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