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திருநெல்வேலி

ஏ.பி.ஏ. கல்லூரி மாணவா் துப்பாக்கிச் சுடுதலில் சாதனை

மாநில துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் திருநெல்வேலி ஏ.பி.ஏ. கல்லூரி மாணவா் மாநில தங்கம் உள்பட 3 பதக்கங்களை வென்று சாதனைப் படைத்துள்ளாா்.

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மாணவா் ஆகாஷ் கிருஷ்ணாவை பாராட்டிய திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையா் தேஷ்முக் சேகா் சஞ்சய்.

Updated On :7 ஆகஸ்ட் 2026, 3:34 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மாநில துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டியில் திருநெல்வேலி ஏ.பி.ஏ. கல்லூரி மாணவா் மாநில தங்கம் உள்பட 3 பதக்கங்களை வென்று சாதனைப் படைத்துள்ளாா்.

சென்னை குருநானக் கல்லூரியில் உள்ள துப்பாக்கி சுடும் வளாகத்தில் 51-ஆவது மாநில துப்பாக்கி சுடுதல் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் திருநெல்வேலி வாகைக்குளம் ஏ.பி.ஏ. கல்லூரி மாணவா் ஆகாஷ் கிருஷ்ணா 50 மீட்டா் ரைபிள் பிரிவில் மூன்று போட்டிகளில் கலந்து கொண்டு ஒரு தங்கம் மற்றும் 2 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தாா். இதைத்தொடா்ந்து ஆக.31 முதல் செப்.8 வரை திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறவுள்ள தென் மாநிலங்களுக்கிடையேயான போட்டியில் பங்கேற்க அவா் தகுதி பெற்றாா். திருநெல்வேலி மாநகர காவல் ஆணையா் தேஷ்முக் சேகா் சஞ்சய் பதக்கங்கள் வென்ற மாணவா் ஆகாஷ் கிருஷ்ணாவை நேரில் பாராட்டி வாழ்த்து தெரிவித்தாா். மேலும் அவருக்கு கல்லூரி.ே செயலா் திருமாறன், முதல்வா் ஆனந்த், உடற்கல்வி இயக்குநா் பொன்பாண்டி பேராசிரியா்கள் மற்றும் ஊழியா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.

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