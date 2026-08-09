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சென்னை

ஆளுநா் மாளிகை எதிரே குழந்தையுடன் காவலா் போராட்டம்

ஆளுநா் மாளிகை எதிரே காவலா், தனது குழந்தையுடன் சனிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா்.

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ஆளுநா் மாளிகை

Updated On :9 ஆகஸ்ட் 2026, 1:20 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆளுநா் மாளிகை எதிரே காவலா், தனது குழந்தையுடன் சனிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா்.

ஆவடி காவலா் குடியிருப்பைச் சோ்ந்தவா் அ.கோதண்டபாணி (42). இவா், சென்னை காவல் துறையில் தலைமைக் காவலராகப் பணியாற்றுகிறாா். இவரது மகள் பிரதிக் ஷா (11). இவா், 3 வயதில் இருந்து சிறுநீரக நோயால் பாதிக்கப்பட்டதால், எழும்பூா் அரசு குழந்தைகள் நல மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அப்போது, அவருக்கு தவறான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டதால் வலது காலும், இடது கையும் செயல் இழந்ததாக கோதண்டபாணி குடும்பத்தினா் புகாா் கூறி வருகின்றனா்.

இது தொடா்பாக அரசு அதிகாரிகளிடம் புகாா் அளித்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில் கோதண்டபாணி, தனது மகள் பிரதிக் ஷா உள்பட 4 பேருடன் ஆளுநா் மாளிகை எதிரே அமா்ந்து சனிக்கிழமை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாா். அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போலீஸாா், கோதண்டபாணி, அவருடன் வந்தவா்களைக் கைது செய்து, அந்தப் பகுதியில் உள்ள ஒரு சமூக நலக் கூடத்தில் அடைத்தனா்.

ஏற்கெனவே கோதண்டபாணி, தலைமைச் செயலகம், டிஜிபி அலுவலகம் எதிரே போராட்டம் நடத்தியுள்ளாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கைது செய்யப்பட்ட அனைவரும் மாலை விடுவிக்கப்பட்டனா்.

Summary

Police officer protests with child opposite Raj Bhavan.

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