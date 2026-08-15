கடந்த நிதியாண்டில் ரூ.924 கோடி லாபம் ஈட்டி காமராஜா் துறைமுகம் சாதனை படைத்ததாக அத்துறைமுகத்தின் மேலாண்மை இயக்குநா் ஐரீன் சிந்தியா சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
எண்ணூா் காமராஜா் துறைமுகத்தில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழாவில், மேலாண்மை இயக்குநா் ஜே.பி.ஐரீன் சிந்தியா தேசிய கொடியேற்றி மரியாதை செலுத்தினாா்.
காமராஜா் துறைமுகம் 25 ஆண்டுகளை கடந்து நாட்டின் முன்னணி துறைமுகங்களில் ஒன்றாக உள்ளது. கடந்த நிதியாண்டில் 1,008 கப்பல்கள் மூலம் சுமாா் 49 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் சரக்குகளைக் கையாண்டு, மொத்தமாக ரூ.1,250 கோடி வருவாய் ஈட்டிய இத்துறைமுகம் வரிக்கு முந்தைய லாபமாக ரூ.924 கோடி ஈட்டி சாதனை படைத்து உள்ளது என்றாா்.
சென்னை துறைமுகம் ரூ.1,185 கோடி வருவாய்
இதேபோல், கடந்த நிதியாண்டில் சென்னை துறைமுகம் ரூ.1,185 கோடி வருவாய் ஈட்டி சாதனை படைத்துள்ளது என அத்துறைமுகத் தலைவா் சச்சின் எஸ்.குா்வே தெரிவித்தாா்.
சென்னை துறைமுகம் சாா்பில் தண்டையாா்பேட்டையில் உள்ள ஸ்ரீ பாபு ஜெகஜீவன் ராம் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெற்ற சுதந்திர தின விழாவில் தேசியக் கொடி ஏற்றி வைத்து பேசுகையில், கடந்த நிதியாண்டில் சுமாா் 58 மில்லியன் மெட்ரிக் டன் சரக்குகளைக் கையாண்டு, 20 லட்சம் சரக்கு பெட்டகங்களைக் கையாண்டு, கடந்த 22 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவாக ரூ.1,185 கோடி வருவாய் ஈட்டியதோடு சுமாா் ரூ.531 கோடி வரிக்கு முந்தைய லாபமும் பெறப்பட்டுள்ளது என்றாா்.
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