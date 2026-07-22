Dinamani
தில்லியில் சிஜேபியின் போராட்டத்தில் பங்கேற்கத் தயார்! - மமதா பானர்ஜிசென்னையில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியினர் போராட்டம்! நீட் தேர்வு அறவே கூடாது என்பதுதான் சமரசமற்ற, உறுதியான நிலைப்பாடு: தவெக!தனியார் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார் சோனம் வாங்சுக்!பிரதமர் வீடு அருகே போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட ராகுல் காந்தி, அகிலேஷ் யாதவ் கைது!ராகுல் காந்தி, பிரியங்கா காந்தி உள்ளிட்ட காங்கிரஸ் கட்சியினர் கைதுவீட்டு வசதி வாரியத் தலைவராக சிவா நியமனம்!
/
வணிகம்

முதல் காலாண்டு லாபம்- பஞ்சாப் & சிந்த் வங்கி: ரூ.331 கோடி

பொதுத் துறையைச் சோ்ந்த பஞ்சாப் அண்ட் சிந்த் வங்கி, முதலாம் காலாண்டில் ரூ.331 கோடி தனிப்பட்ட நிகர லாபம் ஈட்டி, 23 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

News image

பஞ்சாப்-சிந்து வங்கி - கோப்புப்படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 4:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொதுத் துறையைச் சோ்ந்த பஞ்சாப் அண்ட் சிந்த் வங்கி, முதலாம் காலாண்டில் ரூ.331 கோடி தனிப்பட்ட நிகர லாபம் ஈட்டி, 23 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

வங்கியின் வட்டி வருவாய் கணிசமாக அதிகரித்ததும், வாராக்கடன்கள் குறைந்ததும் இந்த லாப உயா்வுக்கு முக்கியக் காரணங்களாக அமைந்துள்ளன. மதிப்பீட்டு காலாண்டில், மொத்த வருவாய் ரூ.3,546 கோடியாகவும், நிகர வட்டி வருவாய் 15 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.1,038 கோடியாகவும் அதிகரித்துள்ளது.

மொத்த வாராக்கடன் விகிதம் 3.34 சதவீதத்திலிருந்து 2.21 சதவீதமாகவும்; நிகர வாராக்கடன் விகிதம் 0.91 சதவீதத்திலிருந்து 0.65 சதவீதமாகவும் குறைந்துள்ளன. இதனால், கடன்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.217 கோடியிலிருந்து, ரூ.94 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது. மொத்த வணிகம் 15 சதவீத வளா்ச்சியுடன், ரூ.2,66,420 கோடியை எட்டியுள்ளது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

முதல் காலாண்டு லாபம்- பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி: ரூ.5,253 கோடி

முதல் காலாண்டு லாபம்- பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி: ரூ.5,253 கோடி

முதல் காலாண்டு லாபம்- எச்டிஎஃப்சி வங்கி: ரூ.19,060 கோடி

முதல் காலாண்டு லாபம்- எச்டிஎஃப்சி வங்கி: ரூ.19,060 கோடி

முதல் காலாண்டு லாபம்- ஆக்சிஸ் வங்கி: ரூ.7,114 கோடி

முதல் காலாண்டு லாபம்- ஆக்சிஸ் வங்கி: ரூ.7,114 கோடி

முதல் காலாண்டு லாபம்: சவூத் இந்தியன் வங்கி: ரூ.378 கோடி

முதல் காலாண்டு லாபம்: சவூத் இந்தியன் வங்கி: ரூ.378 கோடி

விடியோக்கள்

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜனநாயகத்தின் மீது தவெகவிற்கு நம்பிக்கை இல்லை - கனிமொழி | TVK | DMK

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

ஜன நாயகன் படம் உருவானது எப்படி? இயக்குநர் H. Vinoth பேட்டி!

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

பதவியோகம் தரும் ராமபிரான்! | Kumbakonam Ramaswamy Temple | திருக்கோயில் வலம்

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai

அண்ணாமலையிடமிருந்து BJP க்கு திரும்புகிறார்கள் | CM Vijay | TVK | Sumathi Megavarnam | Annamalai