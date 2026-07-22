முதல் காலாண்டு லாபம்- பஞ்சாப் & சிந்த் வங்கி: ரூ.331 கோடி

பொதுத் துறையைச் சோ்ந்த பஞ்சாப் அண்ட் சிந்த் வங்கி, முதலாம் காலாண்டில் ரூ.331 கோடி தனிப்பட்ட நிகர லாபம் ஈட்டி, 23 சதவீத வளா்ச்சியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
வங்கியின் வட்டி வருவாய் கணிசமாக அதிகரித்ததும், வாராக்கடன்கள் குறைந்ததும் இந்த லாப உயா்வுக்கு முக்கியக் காரணங்களாக அமைந்துள்ளன. மதிப்பீட்டு காலாண்டில், மொத்த வருவாய் ரூ.3,546 கோடியாகவும், நிகர வட்டி வருவாய் 15 சதவீதம் உயா்ந்து, ரூ.1,038 கோடியாகவும் அதிகரித்துள்ளது.
மொத்த வாராக்கடன் விகிதம் 3.34 சதவீதத்திலிருந்து 2.21 சதவீதமாகவும்; நிகர வாராக்கடன் விகிதம் 0.91 சதவீதத்திலிருந்து 0.65 சதவீதமாகவும் குறைந்துள்ளன. இதனால், கடன்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு ரூ.217 கோடியிலிருந்து, ரூ.94 கோடியாகக் குறைந்துள்ளது. மொத்த வணிகம் 15 சதவீத வளா்ச்சியுடன், ரூ.2,66,420 கோடியை எட்டியுள்ளது.
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