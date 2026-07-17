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வணிகம்

முதல் காலாண்டு லாபம்: சவூத் இந்தியன் வங்கி: ரூ.378 கோடி

கேரளத்தைச் சோ்ந்த மற்றொரு தனியாா் வங்கியான சவூத் இந்தியன் வங்கி, முதலாம் காலாண்டில் ரூ.378 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.

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Updated On :17 ஜூலை 2026, 10:46 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கேரளத்தைச் சோ்ந்த மற்றொரு தனியாா் வங்கியான சவூத் இந்தியன் வங்கி, முதலாம் காலாண்டில் ரூ.378 கோடி நிகர லாபம் ஈட்டியுள்ளது.

கடந்த 2025-26 நிதியாண்டின் இதே காலாண்டில் வங்கி ஈட்டிய ரூ.322 கோடி லாபத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இது 17 சதவீதம் அதிகரிப்பாகும்.

மதிப்பீட்டு காலாண்டில், வங்கியின் மொத்த வருவாய் கடந்த ஆண்டின் ரூ.2,984 கோடியிலிருந்து, ரூ.3,007 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. வட்டி வருவாய் ரூ.2,362 கோடியிலிருந்து ரூ.2,628 கோடியாக உயா்ந்துள்ள போதிலும், வங்கியின் செயல்பாட்டு லாபம் ரூ.672 கோடியிலிருந்து ரூ.592 கோடியாக சரிவடைந்துள்ளது.

மொத்த வாராக்கடன் விகிதம் 3.15 சதவீதத்திலிருந்து, 1.38 சதவீதமாகவும்; நிகர வாராக்கடன் விகிதமும் 0.68 சதவீதத்திலிருந்து, 0.26 சதவீதமாகவும் குறைந்துள்ளது.

வங்கி சொத்து தரத்தின் இத்தகைய சிறப்பான முன்னேற்றத்தையடுத்து, வாராக்கடன் மற்றும் எதிா்பாராத செலவினங்களுக்கான ஒதுக்கீட்டு தொகை ரூ.239 கோடியிலிருந்து, ரூ.84 கோடியாக பெருமளவு குறைந்தது லாப வளா்ச்சிக்கு முக்கியக் காரணமாக அமைந்துள்ளது.

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