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சென்னை

பெரம்பூா் ரயில் நிலையத்தில் ரூ.2 கோடி தங்கம் பறிமுதல்!

சென்னை பெரம்பூா் ரயில் நிலையத்தில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான தங்கக் கட்டிகள் மற்றும் நகைகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

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பெரம்பூர் ரயில் நிலையம் - கோப்புப்படம்

Updated On :17 ஆகஸ்ட் 2026, 12:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை பெரம்பூா் ரயில் நிலையத்தில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு வரப்பட்ட ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான தங்கக் கட்டிகள் மற்றும் நகைகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

பெரம்பூா் ரயில் நிலையத்தில் போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டபோது, மைசூரில் இருந்து வந்த ரயிலில் (எண்: 16022) முன்பக்க பொதுப் பெட்டியில் இருந்து பையுடன் இறங்கிய பயணியை ரயில்வே பாதுகாப்புப் படை மற்றும் போலீஸாா் சந்தேகத்தின் பேரில் விசாரித்தனா்.

அப்போது, அந்த நபா் தப்பியோட முயன்றாா். போலீஸாா் அவரைப் பிடித்து சோதனையிட்டனா். அவா் வைத்திருந்த பையில் உரிய ஆவணங்கள் இன்றி சுமாா் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான 1.369 கிலோ தங்கக் கட்டிகள் மற்றும் நகைகள் இருப்பது தெரிய வந்தது.

இதையடுத்து, அவரிடம் இருந்த தங்கத்தை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், தங்கத்தையும் பிடிபட்ட நபரையும் சென்னை வருமான வரித் துறை அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைத்தனா்.

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