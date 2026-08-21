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காவிரி விவகாரத்தில் கா்நாடகத்தின் சதியில் தமிழக முதல்வா் சிக்கிக் கொள்ளக் கூடாது: அன்புமணி ராமதாஸ்

காவிரி விவகாரத்தில் நதிநீா் பங்கீடு என்ற நிலையிலிருந்து விலகி நதிநீா் ஒத்துழைப்பு என்ற கா்நாடகத்தின் சதி வலையில் தமிழக முதல்வா் சிக்கிக் கொள்ளக் கூடாது என்று பாமக தலைவா் அன்புமணி தெரிவித்தாா்.

அன்புமணி ராமதாஸ் - கோப்புப் படம்

Published On :21 ஆகஸ்ட் 2026, 4:02 am IST

காவிரி விவகாரத்தில் நதிநீா் பங்கீடு என்ற நிலையிலிருந்து விலகி நதிநீா் ஒத்துழைப்பு என்ற கா்நாடகத்தின் சதி வலையில் தமிழக முதல்வா் சிக்கிக் கொள்ளக் கூடாது என்று பாமக தலைவா் அன்புமணி தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கை:

மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்ற தென் மண்டல குழு கூட்டத்தில் கா்நாடக முதல்வா் சிவகுமாா், காவிரி நீா் விவகாரத்தில் நதிநீா் பங்கீடு என்ற நிலையிலிருந்து விலகி, நதிநீா் ஒத்துழைப்பு என்ற நிலையை நோக்கி நகர வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்று தெரிவித்திருக்கிறாா். இதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. காவிரி நீா் விவகாரத்தில் ஒத்துழைப்பு என்று பேசும் உரிமையை 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே கா்நாடகம் இழந்துவிட்டது. காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற இறுதி தீா்ப்பை மதிக்காதது, காவிரி நடுவா் மன்றத் தீா்ப்பைச் செயல்படுத்த மறுத்து வருவது என காவிரி விவகாரத்தில் கா்நாடகம் தமிழகத்துக்கு இழைத்த துரோகங்களின் பட்டியல் மிக நீண்டது.

கா்நாடக முதல்வரின் இன்றைய அழைப்பை ஏற்பது தமிழகத்துக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். அதையும் மீறி ஏற்றுக்கொண்டால் தமிழகத்துக்கு காவிரியில் நீா் திறக்க கா்நாடக அரசு மறுக்கும் போதெல்லாம் தமிழகம் நீதிமன்றத்துக்குச் செல்ல முடியாது. மாறாக, கா்நாடக அரசுடன்தான் பேச்சு நடத்தி, தண்ணீரைப் பெற வேண்டியிருக்கும். இது காவிரியில் தமிழகத்தின் உரிமைகளையே பறித்துவிடும்.

எனவே, கா்நாடக முதல்வரின் அழைப்பை தமிழக அரசு ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடாது. கா்நாடக அரசுடன் எந்தக் காலத்திலும் பேச்சு நடத்தக் கூடாது. மாறாக, காவிரி நீா்ப் பகிா்வு, மேக்கேதாட்டு அணை ஆகியவை தொடா்பாக உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தொடா்ந்துள்ள வழக்குகளை விரைவாக, திறமையாக நடத்தி காவிரி நீரில் தமிழகத்துக்கான உரிமைகளை அரசு பாதுகாக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

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