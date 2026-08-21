வருகையில்லா ஆவணப் பதிவு அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி
வருகையில்லா ஆவணப் பதிவு தொடா்பான அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு திரும்பப் பெற்றதை அடுத்து, அந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
வருகையில்லா ஆவணப் பதிவு தொடா்பான அரசாணையை ரத்து செய்யக் கோரி தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனு திரும்பப் பெற்றதை அடுத்து, அந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
தமிழகத்தில் மனைப் பிரிவில் முதல் மனை மற்றும் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பில் முதல் வீடு விற்பனைப் பதிவை ஆன்லைன் மூலம், வருகையில்லா ஆவணப்பதிவு நடைமுறையை அறிமுகம் செய்வது தொடா்பான அரசாணையை தமிழக அரசு கடந்த ஜூலை 7-ஆம் தேதி பிறப்பித்தது. அதன்படி, வருகையில்லா ஆவணப் பதிவு நடைமுறை ஆக. 17-ஆம் தேதி முதல் அமலுக்கு வந்தது.
இந்த அரசாணையை எதிா்த்து செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த ஆா்.ராஜா என்பவா் சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தாா். அவரது மனுவில், வருகையில்லா ஆவணப் பதிவு நடைமுறையை அமல்படுத்த பத்திரப் பதிவுச் சட்டம், பத்திரப் பதிவுத் துறைக்கு அதிகாரம் வழங்கவில்லை. வருகையில்லா ஆவணப் பதிவுகளால், ஆள்மாறாட்டம், இணையக் குற்றங்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ளது.
மேலும், இந்த நடைமுறை தொடா்பாக பொதுமக்களிடம் கருத்துக்கேட்பு கூட்டம் எதுவும் நடத்தப்படவில்லை. ஆவணப் பதிவின்போது, நேரில் வருகை தருவது, கையொப்பமிடுவது ஆகியவற்றுக்குப் பத்திரப் பதிவுச் சட்டம் விலக்கு எதுவும் அளிக்கவில்லை. எனவே, இந்த அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் வியாழக்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, மனுதாரா் தரப்பில், பத்திரப் பதிவுச் சட்டத்தின்படி ஆவணப் பதிவின்போது சம்பந்தப்பட்டவா்கள் நேரில் வந்து, ஆதாா் சரிபாா்ப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த அரசாணை பத்திரப் பதிவு மற்றும் முத்திரைத்தாள் சட்டத்துக்கு எதிரானது என வாதிடப்பட்டது.
அதற்கு அரசுத் தரப்பில் ஆஜரான தலைமை வழக்குரைஞா் விஜய் நாராயண், கடந்த 2021-ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட சட்டத் திருத்தத்தின்படி, ஆன்லைன் மூலம் வருகையில்லா ஆவணப் பதிவு நடைமுறை தொடா்பான அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டதாகத் தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், சட்டத் திருத்தத்துக்கு எதிராக வழக்குத் தொடராமல், அரசாணைக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கை விசாரணைக்கு ஏற்க முடியாது எனத் தெரிவித்தனா்.
இதையடுத்து, மனுதாரா் தரப்பில், வழக்கைத் திரும்பப் பெறுவதாகக் கூறப்பட்டது. இதை ஏற்ற நீதிபதிகள், சட்டத் திருத்தத்தை எதிா்த்து மனுதாரா் வழக்குத் தொடர அனுமதி வழங்கி, இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனா்.
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