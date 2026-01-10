ஓஜி கஞ்சா விற்பனை: ஐஸ்கிரீம் கடை உரிமையாளா், 2 போ் கைது
சென்னை மண்ணடியில் ஓஜி கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக ஐஸ்கிரீம் கடை உரிமையாளா் உள்பட 3 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
மண்ணடி சைவ முத்தையா தெருவில் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்ட போலீஸாா், சந்தேகத்துக்குக்குரிய வகையில் வந்த 2 பேரை பிடித்து விசாரணை நடத்தியதில், அவா்களிடம் உயர்ரக ஓஜி கஞ்சா இருந்தது தெரிய வந்தது.
இதையடுத்து, அதே பகுதியைச் சோ்ந்த கா.சுல்தான் ஜபீா் (20), நா.முகமது ஃபாரூக் (28), ஐஸ்கிரீம் கடை உரிமையாளா் யூ.ஜெயினுலாபுதீன் (34) ஆகிய 3 பேரை கைது செய்தனா். இவா்களிடம் கால் கிலோ ஓஜி கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மாநகராட்சி வாகன பணிமனையில் மின்சாரம் பாய்ந்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு: சிவகங்கை மாவட்டம், வேப்பங்குளத்தைச் சோ்ந்த பா.கவினேஷ் (18), சென்னை செனாய்நகா் முதலாவது பிரதான சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி வாகன பணிமனையில் தற்காலிக ஊழியராக வேலை செய்து வந்தாா். அங்கு, வெள்ளிக்கிழமை குப்பை அள்ளும் ஆட்டோவை கழுவும் பணியில் ஈடுபட்டபோது, சேதமடைந்திருந்த மின்வயரில் இருந்து மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தாா். அமைந்தகரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
மாடியில் இருந்து கீழே குதித்து பெண் தற்கொலை: பாலவாக்கம் பல்கலை. நகரைச் சோ்ந்த வீரப்பன் (60), மனைவி அன்புக்கரசி (50). தம்பதிக்கு, தனியாா் பொறியியல் கல்லூரியில் 3-ஆம் ஆண்டு படிக்கும் பாலகுரு என்ற மகன் உள்ளாா். மகன் படிப்புக்காக அன்புக்கரசியின் நகையை வீரப்பன் அண்மையில் அடகு வைத்தாராம். இதில் மன உளைச்சலுக்குள்ளான அன்புக்கரசி, வீட்டின் மாடியில் இருந்து குதித்ததில், பலத்த காயமடைந்து உயிரிழந்தாா். நீலாங்கரை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
திரையரங்கில் கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை- இளைஞா் கைது: சென்னை மாநிலக் கல்லூரியில் படித்து வரும் கேரள மாநிலத்தைச் சோ்ந்த இளம்பெண், வெள்ளிக்கிழமை தனது ஆண் நண்பருடன் அண்ணா சாலையில் உள்ள திரையரங்கில் படம் பாா்த்துக் கொண்டிருந்தபோது, பின் இருக்கையில் அமா்ந்திருந்த அண்ணா சாலை பாா்டா் தோட்டம் பகுதியைச் சோ்ந்த ரா.ராஜேஷ் (31) என்பவா், அந்த மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதுதொடா்பாக, திருவ்லலிக்கேணி போலீஸாா், ராஜேஷ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து, அவரைக் கைது செய்தனா்.