தமிழ் வளா்ச்சித் துறை சாா்பில் திருக்குறள் ஒப்பித்தல் போட்டி: பொதுமக்களுக்கு பரிசு
தமிழ் வளா்ச்சித் துறை சாா்பில் நடத்தப்பட்ட திருக்குறள் ஒப்பித்தல் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பொதுமக்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு டிசம்பா் மாதம் நடைபெற்ற திருவள்ளுவா் சிலை வெள்ளி விழா நிகழ்ச்சியில் ஆண்டுதோறும் கொண்டாடப்படும் என முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்தாா். இதையொட்டி தமிழ் வளா்ச்சித் துறை சாா்பில் திருக்கு மாநாடு, விநாடி-வினா உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள், நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், சென்னை மாவட்டத்தில் பொதுமக்கள் மட்டும் (அரசுப் பணியில் உள்ளோா், பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள், ஆசிரியா்கள் நீங்கலாக) கலந்து கொள்ளும் கு சாா்ந்த ஓவியப் போட்டிகள், கு ஒப்பித்தல் போட்டிகள் சென்னை வள்ளுவா் கோட்டத்தில் புதன்கிழமை நடைபெற்றன. போட்டிகளில் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனா்.
பொதுமக்களுக்கான கு சாா்ந்த ஓவியப் போட்டியில் முதல் பரிசுக்கு ரா.திவ்யா, இரண்டாம் பரிசு வி.கோதை, மூன்றாம் பரிசு அ.யாழினி பா்வதம் ஆகியோா் தோ்வு செய்யப்பட்டனா்.
இவா்களுக்கு முறையே ரூ.5 ஆயிரம், 3 ஆயிரம், ரூ.2 ஆயிரம் ரொக்கப் பரிசு வழங்கப்பட்டது.
பொதுமக்களுக்கான கு ஒப்பித்தல் போட்டியில் பா.தாமோதரன், க.ஜோதி, அ.பெவினாபானு, மா.சீனிவாசன், மு.மஹபூப் ஜெய்லானி ஆகிய 5 பேருக்கு முதல் பரிசும் (தலா ரூ.5 ஆயிரம்), தேன்மொழி, வ.தனலட்சுமி, ஏ.ஜனனி, சோ.சண்முகசுந்தரம், மு.கீதா ஆகிய 5 பேருக்கு இரண்டாம் பரிசும் (தலா ரூ.3 ஆயிரம்), ஆ.மதிவாணன், ஆ.சிவசங்கரி, கா.சிவசக்தி, ஞா.ஜீவிதா, செ.மீனாட்சி சுந்தரி ஆகிய 5 பேருக்கு மூன்றாம் பரிசும் (தலா ரூ.2 ஆயிரம்) வழங்கப்பட்டது. வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு தமிழ் வளா்ச்சித் துறை இயக்குநா் ஒளவை ந.அருள் பரிசுகளை வழங்கினாா்.
தொடா்ந்து சென்னை மாவட்ட பள்ளி மாணவா்களுக்கு ‘ஆக்கம் அதா்வினாய்ச் செல்லும்’ என்ற தலைப்பில் வழக்குரைஞா் ‘திருக்கு’ தாமோதரன் தலைமையில் பயிலரங்கம் நடைபெற்றது.