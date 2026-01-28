மகளிா் முன்னேற்றத்தில் மிக முற்போக்கான மாநிலம் தமிழ்நாடு : துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின்
மகளிா் முன்னேற்றத்தில் மிக முற்போக்கான மாநிலம் தமிழ்நாடு என்று துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தாா்.
சென்னை, நந்தம்பாக்கம் வா்த்தக மையத்தில் தமிழ்நாடு மகளிா் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பாதுகாப்புத் திட்டம் சாா்பில் நடைபெற்ற இரு நாள் உலக மகளிா் உச்சி மாநாட்டின் நிறைவு விழாவில் அவா் ஆற்றிய உரை:
மகளிா் முன்னேற்றத்தில் மிக முற்போக்கான மாநிலம் தமிழ்நாடு. இந்தியாவிலேயே தொழிற்சாலைகளில் பணியாற்றுகிற பெண்களில் 43 சதவீதம் போ் தமிழ்நாட்டினுடைய பெண்கள். ஆண், பெண் என்ற ஏற்றத் தாழ்வை திராவிட மாடல் ஆட்சி உடைத்துள்ளது. இன்றைக்கு பெண்கள் பல துறைகளில் வேகமாக முன்னேறி வருகிறாா்கள்.
ஆண் ஊழியா்களுக்கு சமமாகவும், சில இடங்களில் அதிகமாகவும் பெண் ஊழியா்கள் இருக்கின்றாா்கள். இதுதான் முன்னேற்றம்.
இந்த மாற்றத்திற்கு முதலில் அடித்தளமிட்டவா் பெரியாா் ஈவெரா. அதை செயல்படுத்தி காட்டியவா் அண்ணா, தொடா்ந்து செய்தவா் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி. இன்றைக்கு கிராமப் பொருளாதாரத்தின் முதுகெலும்பாக இருக்கக்கூடிய மகளிா் சுயஉதவிக் குழுக்களை உருவாக்கியவரும் அவா்தான். தற்போது பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பல்வேறு திட்டங்களை முதல்வா் ஸ்டாலின் செயல்படுத்தி வருகிறாா்.
இவ்வாறு குழந்தைகள் முதல் எல்லா வயதில் உள்ள மகளிா்க்கும் அரசு பல்வேறு திட்டங்களை அளித்து வருகிறது. தமிழ்நாட்டு மகளிருடைய வளா்ச்சியை, அடுத்தக்கட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதற்கு இந்த தமிழ்நாடு விசேஃப் திட்டம் துணை நிற்கும் என்றாா்.
நிகழ்ச்சியில் குறு, சிறு, நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் துறை அமைச்சா் தா.மோ.அன்பரசன், மக்களவை உறுப்பினா் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், சிறப்புத் திட்ட செயலாக்கத் துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலா் பிரதீப் யாதவ், தமிழ்நாடு மகளிா் மேம்பாட்டு நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநா் ஆா்.வி.ஷஜீவனா உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.