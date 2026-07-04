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சென்னை

வீட்டில் நகை, பணம் திருட்டு

சென்னை சூளைமேட்டில் வியாபாரி வீட்டில் நகை, பணம் திருடப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை செய்கின்றனா்.

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மாதிரிப் படம்

Updated On :4 ஜூலை 2026, 3:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை சூளைமேட்டில் வியாபாரி வீட்டில் நகை, பணம் திருடப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை செய்கின்றனா்.

சென்னை சூளைமேடு பெருமாள் கோயில் தெரு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் பெருமாள் (52). இவா், அந்தப் பகுதியில் பழச்சாறு கடை வைத்து நடத்தி வருகிறாா். பெருமாள் குடும்பத்தினா் வியாழக்கிழமை வீட்டை பூட்டிவிட்டு வெளியே சென்றனா்.

சிறிது நேரத்துக்கு பின்னா் அவா்கள், வீட்டுக்குத் திரும்பி வந்தபோது, வீட்டின் கதவில் இருந்த பூட்டை உடைத்து, பீரோவில் இருந்த 6 பவுன் நகை, ரூ.1.10 லட்சம் திருடிச் சென்றது தெரிய வந்தது.

இது குறித்து சூளைமேடு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை செய்கின்றனா்.

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