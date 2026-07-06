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சென்னை

13 கிலோ கஞ்சா கடத்திய சிறுவன் கைது

சென்னையில் ஆட்டோவில் 13 கிலோ கஞ்சா கடத்தியதாக 16 வயது சிறுவனை திருவல்லிக்கேணி போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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கைது - சித்திரிப்பு

Updated On :6 ஜூலை 2026, 1:39 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னையில் ஆட்டோவில் 13 கிலோ கஞ்சா கடத்தியதாக 16 வயது சிறுவனை திருவல்லிக்கேணி போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

சென்னை ஜிம்கானா கிளப் அருகே போலீஸாா் சனிக்கிழமை இரவு வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, அந்த வழியாகச் சென்ற ஒரு ஆட்டோவை நிறுத்தி சோதனையிட்டனா். அதில் பயணம் செய்த இருவரின் பைகளைச் சோதனை செய்தபோது, 13 கிலோ கஞ்சா இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து அவா்களிடம் இருந்த கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த காவல் துறையினா், இருவரிடமும் விசாரணை நடத்தினா். அப்போது, இருவரில் ஒருவா் திடீரென அங்கிருந்து தப்பியோடினாா். மற்றொரு நபரான திரிபுரா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த 16 வயது சிறுவனை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

அவரிடம் நடத்திய விசாரணையில், இருவரும் கடந்த வியாழக்கிழமை மேற்கு வங்கத்தில் இருந்து கஞ்சாவை ரயில் மூலம் கடத்தி வந்ததுடன், அவற்றை ஆட்டோ மூலம் வடபழனிக்கு எடுத்துச் சென்று கொண்டிருந்தது தெரிய வந்தது. தப்பியோடிய உதய் சா்காரையும் போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

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