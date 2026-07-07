Dinamani
ரீல்ஸ் மோகத்துக்கு பள்ளிக் குழந்தைகளைப் பயன்படுத்தாதீர்: உதயநிதி ஸ்டாலின்கடல்நீரைக் குடிநீராக்கும் நிலையத்தின் செயல்பாடுகளை ஆய்வு செய்தார் முதல்வர் விஜய்உணவு பாதுகாப்பு சட்ட திருத்தத்தை மறுபரிசீலனை செய்ய முதல்வர் விஜய் கோரிக்கை!கம்யூனிசம் உலகில் கம்பீரமாக நடைபோட்டுக் கொண்டிருக்கிறது! - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட்ஹிட்லர், முசோலினியின் வரலாற்றைப் படியுங்கள் மிஸ்டர் டிரம்ப்! - மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் தனியார் பள்ளிகள் மீதான அக்கறையை அரசுப் பள்ளிகளுக்கு காட்டாதது ஏன்? தவெக அரசுக்கு சீமான் கேள்வி!சர்வதேச தரவரிசையில் இந்திய பாஸ்போர்ட் சரிவு: மோடி மீது கார்கே குற்றச்சாட்டு!குடியரசுத் தலைவரிடம் நற்சான்றிதழ்களை சமர்ப்பித்த 6 நாட்டின் தூதர்கள்!தவெக அரசுக்கு கவசமாக இருப்போம்: வைகோ மகாராஷ்டிரத்தில் தொடர் மழை: இதுவரை 13 பேர் பலி
/
சென்னை

பெட்ரோல் நிலையத்தில் ரூ. 2.18 லட்சம் திருட்டு: ஊழியா் கைது

அமைந்தகரையில் பெட்ரோல் நிலையத்தில் ரூ.2.18 லட்சம் திருடியதாக ஊழியா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

News image

திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :7 ஜூலை 2026, 4:23 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

அமைந்தகரையில் பெட்ரோல் நிலையத்தில் ரூ.2.18 லட்சம் திருடியதாக ஊழியா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

சென்னை அமைந்தகரை நெல்சன் மாணிக்கம் சாலையில் பெட்ரோல் நிலையம் நடத்தி வருபவா் மகேஷ் (55). இங்கு, புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கியைச் சோ்ந்த பாலாஜி (29) 2 ஆண்டுகளாக காசாளராக வேலை செய்து வந்தாா்.

பாலாஜி, கடந்த மாா்ச் 21-ஆம் தேதி பணிக்கு வழக்கம்போல வந்துள்ளாா். திடீரென பெட்ரோல் நிலையத்தில் இருந்து வெளியேறியுள்ளாா். இதனால் சந்தேகமடைந்த மகேஷ், அலுவலகத்தில் பீரோவில் இருந்த பணத்தைச் சரிபாா்த்தாா்.

அப்போது அதில் இருந்த ரூ.2,18,024 திருடப்பட்டிருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து மகேஷ், கைப்பேசி மூலம் பாலாஜியைத் தொடா்பு கொள்ள முயன்றாா். ஆனால் கைப்பேசி அழைப்பை ஏற்று அவா் பேசவில்லையாம். மேலும், வேலையைவிட்டு நின்ற பாலாஜி, தலைமறைவாகிவிட்டாா்.

இதையடுத்து பணம் திருடப்பட்டது குறித்து அமைந்தகரை காவல் நிலையத்தில் மகேஷ் அளித்த புகாரின்பேரில் புகாரின் அடிப்படையில், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, பாலாஜியை தேடி வந்தனா். இந்நிலையில் திருப்பூரில் தலைமறைவாக இருந்த பாலாஜியை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பாட்டிலில் பெட்ரோல் தர மறுத்த ஊழியா் மீது தாக்குதல்: இருவா் கைது

பாட்டிலில் பெட்ரோல் தர மறுத்த ஊழியா் மீது தாக்குதல்: இருவா் கைது

மாற்றுத்திறனாளியைத் தாக்கிய மூவா் கைது

மாற்றுத்திறனாளியைத் தாக்கிய மூவா் கைது

பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்தில் மடிக்கணினி, ரூ. 20 ஆயிரம் திருட்டு

பெட்ரோல் விற்பனை நிலையத்தில் மடிக்கணினி, ரூ. 20 ஆயிரம் திருட்டு

தனியாா் நிறுவனத்தில் ரூ.29 ஆயிரம் திருட்டு: ஊழியா் கைது

தனியாா் நிறுவனத்தில் ரூ.29 ஆயிரம் திருட்டு: ஊழியா் கைது

விடியோக்கள்

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அனிருத் இசையில் வெளியான ஹாங்க்ஓவா பாடல்!

அதிமுகவில் எல்லாமே எடப்பாடிதான்... | Avadi kumar | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS | Vijayabaskar

அதிமுகவில் எல்லாமே எடப்பாடிதான்... | Avadi kumar | CM Vijay | TVK | ADMK | EPS | Vijayabaskar

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

ரேனிகுண்டா - 2 டீசர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!

மாதவன் நடித்த ஜிடிஎன் டிரைலர்!