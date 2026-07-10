Dinamani
விஜய்யின் ஜன நாயகனுக்கு ‘ஏ’ சான்றிதழ்!பள்ளிகளுக்குள் தேவையின்றி வேறு யாரும் நுழைய அனுமதி இல்லை: அமைச்சர் ராஜ்மோகன்தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்வு!ஆர்எஸ்எஸ் பெற்ற பிள்ளை என விமர்சித்த என்னுடன் ஏன் கூட்டணி வைத்தார் விஜய்? திருமாவளவன் கேள்விமேக்கேதாட்டு விவகாரம்: காங்கிரஸ் அமைச்சரை அமைச்சரவையிலிருந்து விடுவிக்க முதல்வர் விஜய் தயாரா? - இபிஎஸ் பயணச்சீட்டு பரிசோதகரை தாக்கிய வழக்கில் வழக்குரைஞருக்கு முன்ஜாமீன்!திருமாவளவனுக்கு நோபல் பரிசு! கருத்தைத் திரும்பப் பெற்ற வைகோபெயரை மாற்றலாம்; வரலாற்றை மாற்ற முடியாது: தங்கம் தென்னரசு!
/
சென்னை

கோகோ கோலா நிறுவனத்தில் மாற்றுத்திறனாளி தொழிலாளா்களை பணிநிரந்தரம் செய்ய பரிந்துரை

கோகோ கோலா நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் 27 வாய்பேச முடியாத செவித்திறன் பாதித்த தொழிலாளா்களை பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என மாநில மாற்றுத் திறனாளிகள் ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது.

News image

கோக கோலா - AP

Updated On :10 ஜூலை 2026, 4:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கோகோ கோலா நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வரும் 27 வாய்பேச முடியாத செவித்திறன் பாதித்த தொழிலாளா்களை பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என மாநில மாற்றுத் திறனாளிகள் ஆணையம் பரிந்துரைத்துள்ளது.

அம்பத்தூா் அருகே உள்ள கோகோ கோலா நிறுவனத்தில் கடந்த 2002-ஆம் ஆண்டு முதல் 31 வாய் பேச முடியாத செவித்திறன் பாதித்த மாற்றுத்திறனாளி தொழிலாளா்கள் பணியாற்றி வந்தனா். இதில் பல்வேறு காரணங்களைக்கூறி 4 போ் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டனா். இவா்களில் 27 பேரும், கடந்த 24 ஆண்டுகளாக அந்த நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தனா்.

இவா்களுக்குப் பிறகு பணியில் சோ்ந்த பலரையும் பணிநிரந்தம் செய்த நிறுவனம், வாய்பேச முடியாத மாற்றுத்திறனாளிகளை பணி நிரந்தரம் செய்யவில்லை. இதையடுத்து, அந்த மாற்றுத்திறனாளி தொழிலாளா்கள் தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரி நிறுவனத்திடமும், தொழிலாளா் நீதிமன்றத்திலும் பல முறை மனு அளித்தனா். அந்த மனுவை பரிசீலிக்கவில்லை.

இதையடுத்து 27 தொழிலாளா்கள் மற்றும் தமிழ்நாடு அனைத்துவகை மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு உரிமைகளுக்கான சங்கத்தின் சாா்பில், பணி நிரந்தரம் தொடா்பாக மாநில மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆணையத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டது.

இந்த முறையீட்டைக் கேட்ட ஆணையா், சம்பந்தப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகளை பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும. அவா்கள் பணி செய்யும் இடத்தில் பாகுபாடு காட்டக்கூடாது. இதுதொடா்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளை 90 நாள்களுக்குள் ஆணையத்துக்குத் தெரியப்படுத்த வேண்டும் என கோகோ கோலா நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட்டாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பகுதிநேர ஆசிரியா்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்: நயினாா் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தல்

பகுதிநேர ஆசிரியா்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும்: நயினாா் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தல்

மின்வாரிய ஒப்பந்த தொழிலாளா்கள் போராட்டம்

மின்வாரிய ஒப்பந்த தொழிலாளா்கள் போராட்டம்

ஒப்பந்த தொழிலாளா்கள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம்

ஒப்பந்த தொழிலாளா்கள் பணி புறக்கணிப்பு போராட்டம்

பணி நிரந்தரம் கோரி ஒப்பந்த தூய்மைப் பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

பணி நிரந்தரம் கோரி ஒப்பந்த தூய்மைப் பணியாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்

விடியோக்கள்

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: ஆரம்பமாகிறது காலிறுதிச் சுற்று! | FIFA | FIFA World Cup |

MK Stalin உடன் மீண்டும் பேச்சா? குழப்பும் Thirumavalavan

MK Stalin உடன் மீண்டும் பேச்சா? குழப்பும் Thirumavalavan

ஆளுநர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது! ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? | வைகை | Madurai | Su. Venkatesan

ஆளுநர் கேள்வி கேட்கக்கூடாது! ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்தீர்கள்? | வைகை | Madurai | Su. Venkatesan

"எல்லா அமைச்சர்களும் ரீல்ஸ்தான் எடுக்கிறார்கள்!": நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK

"எல்லா அமைச்சர்களும் ரீல்ஸ்தான் எடுக்கிறார்கள்!": நயினார் நாகேந்திரன்! | BJP | TVK