Dinamani
மீட்சிக்குப் பிறகு சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!!ஜூனில் சில்லறை விலை பணவீக்கம் 4.38 சதவீதமாக உயர்வு!டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 27 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.65 ஆக நிறைவு!தில்லியில் ஞானபீட விருது பெற்றார் வைரமுத்து!முட்டை கொள்முதல் விலை ரூ. 6.70-ஆக நிர்ணயம்.லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை இயக்குநர் ஏ. அருண், சென்னை காவலர் பயிற்சி மைய இயக்குநராகப் பணியிட மாற்றம்பட்ஜெட்: ஜூலை 16 -ல் தமிழக அமைச்சரவை கூட்டம்!தமிழ்நாடு பாடநூல், கல்வியியல் கழகத்தின் தலைவராக லயோலா மணி நியமனம்!பெரம்பூர் எம்எல்ஏ அலுவலகத்தை திறந்து வைத்த முதல்வர் விஜய்!மேற்கு வங்க இடைத்தேர்தல்: பாஜக வேட்பாளர்கள் வேட்புமனு தாக்கல்! முதல்வர் விஜய்யுடன் தி நியூ இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் குழும தலைவர் மனோஜ் குமார் சொந்தாலியா சந்திப்பு! திமுக முன்னாள் அமைச்சர் தா.மோ. அன்பரசன் மீது நில அபகரிப்பு வழக்குசென்னையில் தரையிறங்கிய விமானம் மீது பறவை மோதியது!எழுத்தாளர் பூமணி உடலுக்கு அரசு மரியாதை: முதல்வர் விஜய் அறிவிப்பு! 7,700 பக்தர்கள் அடங்கிய 12-வது குழு அமர்நாத் புறப்பட்டது!
/
சென்னை

தவெக பெண் தொண்டா்கள் குறித்து சா்ச்சைப் பேச்சு: பொன்ராஜ் வழக்கு தீா்ப்புக்காக ஒத்திவைப்பு

தவெக பெண் தொண்டா்களை இழிவாகப் பேசியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளை ரத்து செய்யக் கோரி அரசியல் விமா்சகா் பொன்ராஜ் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் மீதான தீா்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

News image

சென்னை உயா்நீதிமன்றம்

Updated On :14 ஜூலை 2026, 2:58 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக பெண் தொண்டா்களை இழிவாகப் பேசியதாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்குகளை ரத்து செய்யக் கோரி அரசியல் விமா்சகா் பொன்ராஜ் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் மீதான தீா்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்து சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

தவெக பெண் தொண்டா்களை இழிவாகப் பேசியதாக அரசியல் விமா்சகா் பொன்ராஜ் மீது கடந்த மாா்ச் 26-ஆம் தேதி தற்போதைய அமைச்சரான நிா்மல்குமாா் புகாா் அளித்தாா். இந்த புகாரின்பேரில், கடந்த மே 12-ஆம் தேதி சென்னை மத்தியக் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

இதேபோல், கடலூா் போலீஸாரும் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்குகளை ரத்து செய்யக் கோரி சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் பொன்ராஜ் மனு தாக்கல் செய்தாா். இந்த வழக்குகளை விசாரித்த உயா்நீதிமன்றம், வழக்கில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்ய போலீஸாருக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து உத்தரவிட்டிருந்தது.

இந்த மனுக்கள் நீதிபதி ஜி.கே.இளந்திரையன் முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தபோது, பொன்ராஜ் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்குரைஞா் என்.ஆா்.இளங்கோ, தற்போது அமைச்சா்களாக இருக்கும் இருவா், தோ்தலுக்கு முன்பு அளித்த புகாா்களின் மீது, புதிதாக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு, எந்தவிதமான ஆரம்பக்கட்ட விசாரணையும் நடத்தாமல் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என வாதிட்டாா்.

அப்போது, காவல் துறை தரப்பில் ஆஜரான வழக்குரைஞா் அருண் அன்புமணி, மனுதாரா் மறைந்த முன்னாள் குடியரசுத் தலைவரின் செயலராகப் பணியாற்றியவா். அவா் இதுபோன்று பேசியிருக்கக் கூடாது. மனுதாரரின் பேச்சுகள் அடங்கிய விடியோ இன்னும் இணையதளத்தில் உள்ளன. எனவே, இந்த வழக்கை ரத்து செய்யக் கூடாது என வாதிட்டாா்.

இருதரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, பொன்ராஜ் தாக்கல் செய்த மனுக்கள் மீதான தீா்ப்பை தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்து உத்தரவிட்டாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தவெக எம்எல்ஏவிடம் குதிரை பேரம்: 5 பேரை 2 நாள் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி

தவெக எம்எல்ஏவிடம் குதிரை பேரம்: 5 பேரை 2 நாள் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி

அமெரிக்கப் பெண் கோயில்களில் வழிபட அனுமதி!

அமெரிக்கப் பெண் கோயில்களில் வழிபட அனுமதி!

தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கு: மேலும் 5 போ் கைது - செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரரை தீவிரமாகத் தேடும் போலீஸாா்

தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கு: மேலும் 5 போ் கைது - செந்தில் பாலாஜியின் சகோதரரை தீவிரமாகத் தேடும் போலீஸாா்

தவெக பெண் தொண்டர்கள் குறித்து சர்ச்சைப் பேச்சு: பொன்ராஜ் வழக்கில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யத் தடை!

தவெக பெண் தொண்டர்கள் குறித்து சர்ச்சைப் பேச்சு: பொன்ராஜ் வழக்கில் இறுதி அறிக்கை தாக்கல் செய்யத் தடை!

விடியோக்கள்

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

தவெகவில் இணைய என்னை யாரும் அழைக்கவில்லை! - எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் விளக்கம் | TVK | ADMK

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

வெளியானது டிரெயின் படத்தின் டீசர்!

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

ஃபிபா: தரவரிசையில் Top 4-ல் இருக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்குத் தகுதி | FIFA | FIFA World Cup |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |

மறைந்தும் மறையாத பாடகி ஜானகி! | S. Janaki |