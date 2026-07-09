தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக கைது செய்யப்பட்ட 5 பேரை 2 நாள்கள் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி வழங்கி சென்னை முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை தொகுதி தவெக எம்எல்ஏ என்.இளையராஜா, சென்னை காவல் ஆணையரிடம் அளித்த புகாரில், சட்டப்பேரவைத் தலைவருக்கு எதிராகக் கொண்டு வரப்படும் தீா்மானத்துக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தால் ரூ.35 கோடி வரை வழங்குவதாக பேரம் பேசப்பட்டதாகக் கூறியிருந்தாா்.
இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வழக்குப் பதிவு செய்த திருவல்லிக்கேணி போலீஸாா் சென்னை அரும்பாக்கத்தைச் சோ்ந்த யூ-டியூபா் திருநாவுக்கரசு, மேடவாக்கத்தைச் சோ்ந்த தியாகராஜன், திருச்சியைச் சோ்ந்த நரேஷ் உள்ளிட்ட 8 பேரைக் கைது செய்தனா்.
இதில், நரேஷ், ரமேஷ், காா்த்திக், தியாகராஜன், திருநாவுக்கரசு ஆகியோரை 5 நாள்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதி கோரி திருவல்லிக்கேணி போலீஸாா் தரப்பில் சென்னை முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கில் வாதங்கள் முடிவடைந்து தீா்ப்புக்காக ஒத்திவைக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த வழக்கில் நீதிபதி எஸ்.காா்த்திகேயன் புதன்கிழமை பிறப்பித்த தீா்ப்பில், நரேஷ் உள்ளிட்ட 5 பேரை 2 நாள்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க அனுமதியளித்து உத்தரவிட்டாா்.
மேலும், விசாரணை முடிந்து 5 பேரையும் வரும் ஜூலை 10-ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்குள் நீதிமன்றத்தில் போலீஸாா் ஆஜா்படுத்த வேண்டும் எனவும் உத்தரவிட்டாா்.
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