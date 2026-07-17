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சென்னை

அங்கீகரிக்கப்பட்ட துணை மருத்துவ படிப்புகள் - விவரம் வெளியீடு

பொது சுகாதாரத் துறையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட துணை மருத்துவப் படிப்புகள், பயிற்றுவிக்கப்படும் கல்லூரிகள் பட்டியலை மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை வெளியிட்டுள்ளது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :17 ஜூலை 2026, 4:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பொது சுகாதாரத் துறையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட துணை மருத்துவப் படிப்புகள், பயிற்றுவிக்கப்படும் கல்லூரிகள் பட்டியலை மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, ஏஎன்எம் (துணை செவிலியா்-மகப்பேறு உதவியாளா்), எம்ஹெச்டபிள்யூ (பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளா்), சுகாதார ஆய்வாளா், சானிட்டரி ஆய்வாளா் உள்ளிட்ட படிப்புகள் பயிற்றுவிக்கப்படும் கல்லூரிகளின் விவரங்கள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறைச் செயலா் தாரேஸ் அகமது கடந்த ஜூன் 29-ஆம் தேதி வெளியிட்ட அரசாணையில், சுகாதாரத் துறையின் கீழ் இயங்கக் கூடிய மருத்துவக் கல்வி நிறுவனங்கள் அனைத்தும் உரிய அங்கீகாரத்துடன் செயல்பட வேண்டும். அங்கீகாரம் இல்லாத கல்வி நிறுவனங்கள், அனுமதி இல்லாத படிப்புகள் குறித்த புகாா்கள் வந்தால் அந்தந்த மாவட்ட சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றுகுறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

அதன்படி, பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்புத் துறையின் அங்கீகாரம் பெற்ற படிப்புகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விவரங்கள் மாணவா்கள் நலன் கருதி வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

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