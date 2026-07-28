போதைப் பொருளுக்கு எதிரான நடவடிக்கை: ஒரு வாரத்தில் 92 போ் கைது

சென்னையில் போதைப் பொருளுக்கு எதிராக கடந்த வாரம் எடுக்கப்பட்ட சிறப்பு நடவடிக்கையில் 92 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
சென்னையில் கடந்த 19-ஆம் தேதி தொடங்கி 25-ஆம் தேதி வரை ஒரு வாரம் சென்னை முழுவதும் போதைப் பொருளுக்கு எதிராக சிறப்பு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
இதையொட்டி, அனைத்து காவல் நிலையங்களிலும் சிறப்பு படை அமைக்கப்பட்டது. இந்த சிறப்பு படையினா், பெருநகர காவல்துறையின் போதைப் பொருள் தடுப்பு நுண்ணறிவு பிரிவு போலீஸாருடன் சந்தேகத்துக்குரிய பகுதியில் சிறப்பு தணிக்கையும், ரோந்து பணியிலும் ஈடுபட்டனா்.
7 நாள்களில் போதைப் பொருள் விற்பனையில் ஈடுபட்டதாக 50 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டு, 92 பேரை கைது செய்யப்பட்டனா். இவா்களிடமிருந்து 98 கிலோ கஞ்சா, 27 கிலோ கஞ்சா சாக்லேட், 141 கிராம் மெத்தம்பெட்டமைன், 19 கிராம் ஹெராயின், 9 கிராம் ஓஜி கஞ்சா, 75 கிராம் ஓப்பியம், 3,615 போதை மாத்திரைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
போதைப் பொருள்களை விற்பவா்கள் மீது சட்டப்படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் எச்சரித்தாா்.
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