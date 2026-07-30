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சென்னை

திபெத்தில் சீனாவின் ட்ரோன் ஆராய்ச்சி மையம்

எவரெஸ்ட் சிகரத்துக்கு அருகே அமைந்துள்ள திபெத் பீடபூமி பகுதியின் லசா நகரில் செயல்படும் பல்கலைக்கழகத்தில், அதிநவீன ட்ரோன் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு மையத்தை சீனா அமைத்துள்ளது.

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ட்ரோன் - பிரதிப் படம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 1:16 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கடல் மட்டத்திலிருந்து 4,000 மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரத்தில் அமைந்துள்ள திபெத்தில் ஆக்சிஜன் அளவு குறைவாக இருப்பதுடன், கடும் குளிரும், கரடுமுரடான நிலப்பரப்பும் காணப்படுகிறது. ட்ரோன் தொழில்நுட்பத்தைச் சோதிப்பதற்கும், சவாலான வானிலைக்கு ஏற்ப அவற்றை மேம்படுத்துவதற்கும் இச்சூழல் மிகவும் ஏற்றது என சீன பொறியாளா்கள் கருதுகின்றனா்.

இந்த மையத்தின் செயல்பாடுகள் முறைப்படி தொடங்கியுள்ளன. இங்கு எல்லை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, புவியியல் கண்காணிப்புக்குத் தேவையான பிரத்யேக ட்ரோன்கள் தயாரிக்கப்படவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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