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சென்னை

போலி ஆவணங்கள் மூலம் ரூ.10 கோடி நிலத்தை அபகரித்தவா் கைது

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் ரூ.10 கோடி நிலத்தை அபகரித்தவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :31 ஜூலை 2026, 3:53 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் போலி ஆவணங்கள் மூலம் ரூ.10 கோடி நிலத்தை அபகரித்தவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.

சென்னை நுங்கம்பாக்கம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கெளரியம்மாள் (80). இவா், சென்னை காவல் துறை மத்தியக் குற்றப்பிரிவில் புகாா் அளித்தாா். அதில், தனக்குச் சொந்தமாக ரூ.10 கோடி மதிப்புள்ள 5 கிரவுண்ட் நிலம் நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ளது. அந்த நிலத்தை சிலா் போலி ஆவணங்கள் மூலம் அபகரித்துள்ளனா். நிலத்தை அபகரித்தவா்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து, எனது சொத்தை மீட்டுத் தர வேண்டும் என்று அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.

அந்த புகாரின்பேரில், மத்தியக் குற்றப்பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரணை நடத்தியதில், இச்செயலில் ஈடுபட்டது அமைந்தகரை பகுதியைச் சோ்ந்த குபேரன் (66), அவரது கூட்டாளிகள் என்பது தெரிய வந்தது.

இந்நிலையில் போலீஸாா், குபேரனை கைது செய்ததாக வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனா். இந்த வழக்குத் தொடா்பாக, மேலும் இருவரை தேடி வருகின்றனா்.

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