சென்னை சென்ட்ரல் - திருப்பதி உள்பட 4 ரயில்களின் சேவை இன்று முதல் மாற்றம்!

சென்னை சென்ட்ரல் - திருப்பதி மெமு ரயில் உள்பட 4 ரயில்களின் சேவை இன்று(ஜூன்) முதல் செப். 6ஆம் தேதி வரை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, செப். 6ஆம் தேதி வரை ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை ரயில்வே கோட்டம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அரக்கோணம்-திருப்பதி இடையே காலை 9.15க்கு இயக்கப்படும் மெமு ரயில் திருச்சானூர் வரை செல்லும்.
திருப்பதி-சென்ட்ரல் இடையே பிற்பகல் 1.25 மணிக்கு இயக்கப்படும் மெமு ரயில் திருச்சானூரில் இருந்து புறப்படும்.
சென்னை சென்ட்ரல் - திருப்பதி இடையே காலை 9.50 மணிக்கு இயக்கப்படும் மெமு ரயில் திருச்சானூர் வரை செல்லும்.
திருப்பதி - அரக்கோணம் இடையே பிற்பகல் 3.40-க்கு இயக்கப்படும் மெமு ரயில் திருச்சானூரில் இருந்து புறப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
The services of four trains, including the Chennai Central–Tirupati service, have been modified from today (June) until September 6.
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