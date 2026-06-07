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சென்னை

சென்னை சென்ட்ரல் - திருப்பதி உள்பட 4 ரயில்களின் சேவை இன்று முதல் மாற்றம்!

4 ரயில்களின் சேவை இன்று முதல் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது தொடர்பாக...

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மெமு ரயில் - கோப்புப்படம்

Updated On :7 ஜூன் 2026, 9:03 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னை சென்ட்ரல் - திருப்பதி மெமு ரயில் உள்பட 4 ரயில்களின் சேவை இன்று(ஜூன்) முதல் செப். 6ஆம் தேதி வரை மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தண்டவாள பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக, செப். 6ஆம் தேதி வரை ரயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக சென்னை ரயில்வே கோட்டம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அரக்கோணம்-திருப்பதி இடையே காலை 9.15க்கு இயக்கப்படும் மெமு ரயில் திருச்சானூர் வரை செல்லும்.

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திருப்பதி-சென்ட்ரல் இடையே பிற்பகல் 1.25 மணிக்கு இயக்கப்படும் மெமு ரயில் திருச்சானூரில் இருந்து புறப்படும்.

சென்னை சென்ட்ரல் - திருப்பதி இடையே காலை 9.50 மணிக்கு இயக்கப்படும் மெமு ரயில் திருச்சானூர் வரை செல்லும்.

திருப்பதி - அரக்கோணம் இடையே பிற்பகல் 3.40-க்கு இயக்கப்படும் மெமு ரயில் திருச்சானூரில் இருந்து புறப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

The services of four trains, including the Chennai Central–Tirupati service, have been modified from today (June) until September 6.

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