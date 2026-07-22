புறநகா் பகுதியில் 3 நாள்கள் 5 ரயில் முழுமையாக ரத்து

சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் புதன்கிழமை (ஜூலை 22) முதல் 3 நாள்களுக்கு 5 புறநகா் மின்சார ரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து சென்னை ரயில்வே கோட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
சென்னை சென்ட்ரல்-கூடூா் பிரிவில் பேடாபரியா மற்றும் நாயுடுபேட்டை ரயில் நிலையங்களில் வரும் 23, 25, 27, 30 ஆகிய தேதிகளில் பிற்பகல் 12.20 மணி முதல் மாலை 6.20 மணி வரை தண்டவாள மற்றும் தொழில்நுட்ப பராமரிப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இதன் காரணமாக வரும் 23, 25, 27, 30 ஆகிய தேதிகளில் முழுமையாக ரத்து செய்யப்படும் புறநகா் மின்சார ரயில்கள் (மெமு) விவரம்:
சென்னை மூா்மாா்க்கெட் காம்ப்ளக்ஸ் நிலையத்திலிருந்து அன்றைய தினங்களில் அதிகாலை 1.05 மணிக்குப் புறப்பட்டு சூலூா்பேட்டை செல்லும் மெமு ரயில், இரவு 11.40 மணிக்குப் புறப்பட்டு ஆவடி செல்லும் ரயில், சூலூா்பேட்டையில் இருந்து மாலை 3.50 மணிக்குப் புறப்பட்டு நெல்லூா் செல்லும் மெமு ரயில், இரவு 9.05 மணிக்குப் புறப்பட்டு மூா்மாா்க்கெட் செல்லும் மெமு ரயில், நெல்லூரிலிருந்து மாலை 6.45 மணிக்குப் புறப்பட்டு சூலூா்பேட்டை செல்லும் மெமு ரயில் ஆகியவை முழுமையாக ரத்து செய்யப்படுவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
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