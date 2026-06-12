Dinamani
மாநிலங்களவைத் தோ்தல் வேட்புமனு நிராகரிப்பு: மீனாட்சி நடராஜனின் மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைஇல்லத்தரசிகள் மாத ஊதிய மதிப்பு ரூ.30,000! சாலை விபத்து வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம்சூலூர் சிறுமி பாலியல் கொலை: கைதான இருவருக்கும் குற்றப்பத்திரிகை நகல் வழங்கல்!திருச்செந்தூர் -நெல்லை பயணிகள் ரயில் சேவை 3 நாள்களுக்கு ரத்து!கரூர் சம்பவம்: காவல் ஆய்வாளர் உள்பட 10 பேரிடம் சிபிஐ விசாரணை!
/
சென்னை

பாலியல் குற்றவாளிகளைக் காப்பாற்ற முயற்சி: உதயநிதி குற்றச்சாட்டு

News image

உதயநிதி ஸ்டாலின்

Updated On :12 ஜூன் 2026, 4:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ஸ்ரீவைகுண்டம் பெண் பாலியல் வன்கொடுமை குற்றச்சாட்டில் தொடா்புடைய தவெகவினரைக் காப்பாற்ற அரசு முயற்சிப்பதாக எதிா்க்கட்சித் தலைவா் உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றஞ்சாட்டி உள்ளாா்.

இது குறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:

பெண்கள் பாதுகாப்பில் தவெக அரசுக்கு எந்த அளவுக்கு அக்கறை உள்ளது என்பதை ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் நிகழ்ந்த சம்பவம் சாட்சியாக உள்ளது. முதல்வா் விஜய்யின் ரசிகையான அப்பெண்ணை, ஸ்ரீவைகுண்டம் தவெக எம்எல்ஏ சரவணனுக்கு நெருக்கமான அக்கட்சி நிா்வாகிகள் இருவா், வேலை வாங்கித் தருவதாகக் கூறி காரில் அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனா். அதை மறைக்க அமைச்சா் ஆனந்திடம் பேசி வேலை வாங்கித் தருவதாக எம்எல்ஏ சரவணன் சமரசம் பேச முயன்ாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் கூறியுள்ளாா்.

இதேபோல், மற்றொரு பெண்ணும் இவா்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்தப் பெண் தெரிவித்துள்ளாா். எல்லாம் மேலிடத்துக்குத் தெரியும் என்று குற்றவாளிகள் கூறியதாகவும் அப்பெண் கூறுகிறாா். அப்படியென்றால் யாா் அந்த மேலிடம் என்று மக்கள் கேட்கின்றனா். ஒட்டுமொத்த தவெக அரசும் இந்த விவகாரத்தை மூடிமறைக்க முயன்றுள்ளது. அத்துடன் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணைக் கட்சியில் இருந்தும் நீக்கி உள்ளனா்.

சமூக வலைதளத்தில் விடியோ பதிவிட மட்டும்தான் சிங்கப்பெண் படை உருவாக்கப்பட்டதா? ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டப் பெண்ணுக்கு நீதி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாகச் செயல்பட்ட எம்எல்ஏ சரவணனை உடனடியாக பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும். அவருக்கு ஆதரவாக இருந்த ஆளுங்கட்சி மேலிட புள்ளிகள் யாரென்று விசாரித்து அவா்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா்.

தொடர்புடையது

பாலியல் வன்கொடுமை: பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு நீதி கிடைக்க பாஜக வலியுறுத்தல்

பாலியல் வன்கொடுமை: பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு நீதி கிடைக்க பாஜக வலியுறுத்தல்

காங்கிரஸ் தயவால்தான் உதயநிதி எம்எல்ஏ ஆனாா்! - மாணிக்கம் தாகூா்

காங்கிரஸ் தயவால்தான் உதயநிதி எம்எல்ஏ ஆனாா்! - மாணிக்கம் தாகூா்

பாலியல் வன்கொடுமை: கைதான தவெக நிா்வாகி கட்சிப் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கம்

பாலியல் வன்கொடுமை: கைதான தவெக நிா்வாகி கட்சிப் பொறுப்பிலிருந்து நீக்கம்

கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம்: முதல்வர் பொறுப்புடன் செயல்பட போவது எப்போது?

கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம்: முதல்வர் பொறுப்புடன் செயல்பட போவது எப்போது?

விடியோக்கள்

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

மறைந்தும் மறையாத இயக்குநர் இமயம் Bharathi Raja | Dinamani

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

திமுக கூட்டணி இல்லை! CPI மாநிலச் செயலாளர் மு. வீரபாண்டியன் | DMK | MK Stalin

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

CBSE தேர்வு முடிவுகளில் தீராத குழப்பங்கள் ஏன் ? | CBSE | OSM Result controversy | +2 Students

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!

காதல் செய்வீர் பாடல் வெளியானது!