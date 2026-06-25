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சென்னை

அமைச்சகங்கள் இடையே ஒத்துழைப்பு அவசியம்- பிரதமா் மோடி வலியுறுத்தல்

எத்தகைய சவாலுக்கும் தீா்வு காண மத்திய அமைச்சகங்கள் இடையே ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தினாா்.

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பிரதமர் மோடி - கோப்புப்படம்.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

எத்தகைய சவாலுக்கும் தீா்வு காண மத்திய அமைச்சகங்கள் இடையே ஒத்துழைப்பு அவசியம் என்று பிரதமா் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தினாா்.

அத்தகைய ஒருங்கிணைப்பின் மூலம் இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான நீட் மறுதோ்வு சுமுகமான முறையில் நடத்தப்பட்டதாகவும் அவா் பாராட்டு தெரிவித்தாா்.

இளநிலை மருத்துவப் படிப்புகளுக்கான தகுதிகாண் நுழைவுத் தோ்வு (நீட்) கடந்த மே 3-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. நாடு முழுவதும் 22 லட்சம் போ் எழுதிய இத்தோ்வின் வினாத்தாளில் இருந்த அதே கேள்விகள் இடம்பெற்ற மாதிரி வினாத்தாள், ராஜஸ்தானில் முன்கூட்டியே வெளியானதாகப் புகாா்கள் எழுந்தன. முதல்கட்ட விசாரணையில் இந்த மாதிரி வினாத்தாள் வாட்ஸ்ஆப், டெலிகிராம் செயலி மூலம் பல்வேறு மாநிலங்களில் பரவியது கண்டறியப்பட்டதால், நீட் தோ்வு ரத்து செய்யப்பட்டது. இது தொடா்பான வழக்கு விசாரணை சிபிஐ-யிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

நீட் வினாத்தாள் கசிவு எதிரொலியாக, மத்திய அரசு, நீட் தோ்வை நடத்தும் தேசிய தோ்வு முகமை (என்டிஏ) மற்றும் கல்வித் துறை அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் மீது எதிா்க்கட்சிகள் கடும் விமா்சனங்களை முன்வைத்தன.

இந்தச் சூழலில், முன்னெப்போதும் இல்லாத பலத்த பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடுகளுடன் கடந்த ஜூன் 21-ஆம் தேதி நீட் மறுதோ்வு நடத்தப்பட்டது. இந்தியாவில் 551 நகரங்களில் 5,440 மையங்களிலும், வெளிநாடுகளில் 14 மையங்களிலும் நடைபெற்ற இத்தோ்வில் 20 லட்சத்துக்கும் அதிகமான மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.

முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக டெலிகிராம் செயலிக்கு மத்திய அரசு தற்காலிக தடை விதித்தது. சுமாா் 95,000 தோ்வறைகளில் 1.38 லட்சத்துக்கும் அதிகமான கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டிருந்தன. இந்தத் தோ்வை நடத்தும் பணியில் சுமாா் 7 லட்சம் போ் ஈடுபடுத்தப்பட்டு, சுமுகமான முறையில் நடத்தப்பட்டது.

பிரதமா் மோடி பாராட்டு: இந்நிலையில், தில்லியில் பிரதமா் மோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் புதன்கிழமை நடைபெற்றது. அப்போது, மத்திய அமைச்சகங்கள் இடையிலான ஒருங்கிணைப்பால் நீட் மறுதோ்வு சுமுகமாக நடத்தப்பட்டதாக பிரதமா் மோடி பாராட்டு தெரிவித்தாா்.

அவா் பேசியது தொடா்பாக தகவலறிந்த வட்டாரங்கள் கூறுகையில், ‘மத்திய அமைச்சகங்கள் இடையிலான தடையற்ற மற்றும் ஒருங்கிணைந்த நடவடிக்கைகளே, எந்தவொரு சவாலுக்கும் தீா்வுகாண உத்தரவாதமாகும். இதற்கு நீட் மறுதோ்வை உதாரணமாகக் கூறலாம். பிரச்னைகளுக்குத் தீா்வுகாண்பதில் முழுமையான அணுகுமுறையைக் கடைப்பிடிக்கும் அதேவேளையில், பல்வேறு அமைச்சகங்கள் இடையிலான ஒருங்கிணைப்பு அவசியம்’ என்று அவா் வலியுறுத்தியதாகத் தெரிவித்தன.

மேற்காசிய பிரச்னையின்போது...: முன்னதாக, ‘மேற்காசியப் போரின்போது எரிபொருள் பிரச்னையால் நாட்டுமக்கள் பாதிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய அனைத்து அமைச்சங்களும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும்; எரிபொருள் பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதுடன், கடல்சாா் பாதுகாப்பு மற்றும் இந்தியா்களின் பாதுகாப்புக்கு ஒருங்கிணைந்த முயற்சிகள் அவசியம்’ என பிரதமா் மோடி அறிவுறுத்தியிருந்தாா்.

அதன்படி, போரின் தாக்கங்களை எதிா்கொள்வதற்காக, பல்வேறு அமைச்சகங்கள் இடையிலான குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு, எரிபொருள் நிலவரம் குறித்து மக்களுக்கு அவ்வப்போது விவரங்கள் வெளியிடப்பட்டன.

அமைச்சரவையில் விரைவில் மாற்றம்?

நீட் தோ்வு வினாத்தாள் கசிவு மற்றும் பிற தோ்வுகளில் நடந்த குளறுபடிகளால், மத்திய கல்வித் துறை அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகின்றன.

மத்திய சிறுபான்மையினா் விவகாரங்கள் மற்றும் மீன்வளத் துறை இணையமைச்சராக இருந்த ஜாா்ஜ் குரியன் (65), ரயில்வே இணையமைச்சா் ரவ்நீத் சிங் ஆகியோரின் மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவிக் காலம் கடந்த ஜூன் 21-ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைந்தது. இவா்கள் இருவருக்கும் பாஜக மீண்டும் வாய்ப்பளிக்கவில்லை.

இதையடுத்து, ஜாா்ஜ் குரியன் தனது அமைச்சா் பதவியை ராஜிநாமா செய்தாா். எனவே, மத்திய அமைச்சரவையில் விரைவில் மாற்றங்கள் இருக்கும் என ஊகங்கள் வெளியாகி வருகின்றன. அதை வலுப்படுத்தும் வகையில், குடியரசுத் தலைவா் திரெளபதி முா்முவுடன் பிரதமா் மோடி செவ்வாய்க்கிழமை ஆலோசனை மேற்கொண்டாா் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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