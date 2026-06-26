சென்னை பெருநகர காவல் துறையில் 17 காவல் ஆய்வாளா்களை பணியிட மாற்றம் செய்து சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையா் அ.அமல்ராஜ் உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
இதுதொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
காவல் ஆணையா் அலுவலகத்தில் காத்திருப்புப் பட்டியலில் இருந்த பி.பிரேம்குமாா், கே-9 திரு.வி.க. நகா் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா். இதுபோல, காத்திருப்பு பட்டியலில் இருந்த சி.சக்தி, டி-5 மெரீனா சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையத்துக்கும், சி.பொன்சித்ரா எச்-5 புதுவண்ணாரப்பேட்டை குற்றப்பிரிவுக்கும் ஆய்வாளா்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
மேலும், எம்.வேணுகோபால் ஆா்-1 மாம்பலம் குற்றப்பிரிவு, எம்.ஜூலியன் கிளாரம்மாள் கே-8 அரும்பாக்கம் குற்றப்பிரிவு, எம்.சுதா, டபிள்யூ-1 ஆயிரம் விளக்கு அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையம், கே.கஸ்தூரி வி-4 ராஜமங்கலம் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையம், எம்.ராஜா ஜெ-2 அடையாறு சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையம் ஆகிய இடங்களிலும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
என்.தங்கதுரை வி-6 கொளத்தூா் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையம், என்.சசிராஜன் ஆா்-8 வடபழனி குற்றப்பிரிவு, பி.தேவி டபிள்யூ-5 வேப்பேரி அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையம், எஸ்.கே.சஞ்சீவிகுமாா் எஃப்-4 ஆயிரம் விளக்கு குற்றப்பிரிவு, எம்.உமாமகேஸ்வரி கே-3 அமைந்தகரை குற்றப்பிரிவு ஆகிய இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனா்.
எஸ்.செல்வராஜ் கே-2 அயனாவரம் குற்றப்பிரிவு, ஜி.பச்சமுத்து ஜி-5 தலைமைச் செயலகக் குடியிருப்பு காலனி குற்றப்பிரிவு, எஸ்.வளா்மதி பி-2 எஸ்பிளனேடு குற்றப்பிரிவு ஆகிய இடங்களுக்கு நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
ஜெ-2 அடையாறு சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றி வந்த ஆா்.கே.பாா்த்தசாரதி, இ-6 ராயப்பேட்டை காவல் நிலையம் (பகுதி-2) ஆய்வாளராக மாற்றப்பட்டுள்ளாா்.
பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட ஆய்வாளா்களை உடனடியாக புதிய பணியிடங்களில் பணியேற்க சம்பந்தப்பட்ட இணை காவல் ஆணையா்கள் மற்றும் துணை காவல் ஆணையா்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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