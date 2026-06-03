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சென்னை பெருநகர காவல் துறையில் 11 காவல் ஆய்வாளா்களை பணியிட மாற்றம் செய்து காவல் ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளாா்.
குறிப்பாக, செம்பியம் குற்றப்பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் ஜி.ராதாகிருஷ்ணன் ஓட்டேரி சட்டம்-ஒழுங்கு பிரிவுக்கும், துரைப்பாக்கம் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் எஸ்.பிரபு எழும்பூா் குற்றப்பிரிவுக்கும், நுண்ணறிவுப் பிரிவு ஆய்வாளா் ஆா்.விமல் துரைப்பாக்கம் சட்டம்-ஒழுங்கு பிரிவுக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இவ்வாறு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்ட 11 ஆய்வாளா்களும், ஓரிரு நாள்களில் புதிய பொறுப்பை ஏற்பாா்கள் என்று காவல் துறையினா் தெரிவித்தனா்.