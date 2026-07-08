சென்னை காவல் துறையில் 24 காவல் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.
சென்னை பெருநகர காவல் துறையில் விருப்பத்தின் அடிப்படையிலும், நிா்வாக வசதிக்காகவும், பணியில் ஒழுங்கீனமாக இருந்தாலும் அவ்வபோது காவல் ஆய்வாளா்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்படுகின்றனா். இதன் ஒருபகுதியாக 24 காவல் ஆய்வாளா்களைப் பணியிட மாற்றம் செய்து சென்னை பெருநகர காவல் துறை ஆணையா் ஏ.அமல்ராஜ் செவ்வாய்க்கிழமை உத்தரவிட்டாா்.
முக்கியமாக, செம்பியம் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் ஆய்வாளா் எம்.சீரஞ்சிவி, யானைக்கவுனி குற்றப் பிரிவுக்கும், அமைந்தகரை சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் ஆய்வாளா் டி.எம்.முனிசேகா் விருகம்பாக்கம் குற்றப் பிரிவுக்கும், நுங்கம்பாக்கம் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலைய ஆய்வாளா் ஏ.கருணாகரன் கோடம்பாக்கம் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையத்துக்கும்,நுண்ணறிவுப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் இ.ராமசுந்தரம் நுங்கம்பாக்கம் சட்டம்-ஒழுங்கு காவல் நிலையத்துக்கும் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
இதேபோல காத்திருப்போா் பட்டியலில் இருந்த 7 காவல் ஆய்வாளா்களுக்கு மீண்டும் காவல் நிலைய பணி வழங்கப்பட்டுள்ளது. பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள 24 காவல் ஆய்வாளா்களும் ஓரிரு நாள்களில் புதிய பொறுப்பை ஏற்பாா்கள் என்று காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
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