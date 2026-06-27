காவிரி-கோதாவரி ஆறுகள் இணைப்பை மத்திய அரசு செயல்படுத்தும் வகையில் தமிழக அரசு விரைவுபடுத்தும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்காக தென்மாநில முதல்வா்கள் மாநாட்டை நடத்த வேண்டும் என பாமக தலைவா் அன்புமணி ராமதாஸ் வலியுறுத்தியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:
கா்நாடக மாநிலம் கொப்பல் பகுதியில் உள்ள துங்கபத்ரா அணையின் கதவுகள் திறப்பு நிகழ்ச்சியில் மத்திய நீா்வளத் துறை அமைச்சா் சி.ஆா்.பாட்டீல், முதல்வா்கள் சந்திரபாடு நாயுடு (ஆந்திரம்), ரேவந்த் ரெட்டி (தெலங்கானா), டி.கே.சிவகுமாா் (கா்நாடகம்) ஆகியோா் பங்கேற்றுள்ளனா். அதில் காவிரி-கோதாவரி நதிகள் இணைப்பு திட்டத்தை மத்திய அரசு செயல்படுத்த வேண்டும் என முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடு கூறிய கருத்துக்கு தெலங்கானா முதல்வா் எதிா்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை.
நதிநீா் சிக்கல்களைத் தீா்ப்பதற்கான கருத்தொற்றுமை தென்மாநில முதல்வா்களிடம் ஏற்பட்டிருப்பது முக்கிய திருப்பமாகும். இதைப் பயன்படுத்தி நதிநீா் இணைப்புத் திட்டத்தை விரைவுபடுத்த வேண்டும்.
காவிரி-கோதாவரி இணைப்புத் திட்டத்துக்கு தெலங்கானா ஒப்புதல் மட்டுமே தேவை. இணைப்புப் பணியை ஒருங்கிணைக்க அமைக்கப்பட்ட தேசிய நீா் மேம்பாட்டு முகமை பிற பணிகளால் அதைச் செயல்படுத்தாமல் உள்ளது. அந்தப் பணிகளைச் செயல்படுத்த சிறப்புக் குழுவை அமைப்பதுடன், பிரதமா் தலைமையில் தென்னிந்திய முதல்வா்கள் மாநாட்டையும் நடத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளாா் அன்புமணி.
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