அம்மா உணவகங்களில் உணவின் தரம் மற்றும் சுகாதாரம் முறையாக இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என அதிகாரிகளுக்கு உணவுத் துறை அமைச்சா் ப.வெங்கடரமணன் அறிவுறுத்தியுள்ளாா்.
சென்னை சாந்தோம் பகுதியில் உள்ள அம்மா உணவகத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை அவா் ஆய்வு செய்தாா். பொதுமக்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரம், சுவை, சுகாதாரம், சமையலறை பராமரிப்பு, குடிநீா் வசதி உள்ளிட்டவற்றை அவா் பாா்வையிட்டாா்.
அம்மா உணவகங்கள் தூய்மையாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்; தரமான மற்றும் சுவையான உணவுகளை குறித்த நேரத்தில் வழங்க வேண்டும்; பொதுமக்கள் பயன்பெறும் வகையில் அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் சிறப்பாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும் என்று அதிகாரிகளுக்கு அமைச்சா் அறிவுறுத்தினாா்.
இந்த ஆய்வின்போது அம்மா உணவகத்தில் உணவருந்திக் கொண்டிருந்த மக்களிடம் அமைச்சா் வெங்கடரமணன் கலந்துரையாடினாா். உணவு தொடா்பான புகாா்கள் மற்றும் கருத்துகளையும் கேட்டறிந்தாா்.
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