Dinamani
முதியோர் உதவித்தொகை கூடுதலாக ரூ. 2,000 வரவு வைப்பு: முதல்வர் ஸ்டாலின்!சௌதியில் அமெரிக்க தூதரகம் மீது ஈரான் டிரோன் தாக்குதல்! இந்தியாவில் பெட்ரோல் - டீசல் விலை உயராது!இந்தியாவில் வன்முறை சம்பவங்கள் நேரிட வாய்ப்பு மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை!1 - 9 வகுப்புகளுக்கான தோ்வுகளை முன்கூட்டியே நடத்தத் திட்டம்!வளைகுடா நாடுகளிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க மத்திய அரசு நடவடிக்கை!இந்தியா - கனடா விரைவில் தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம்!மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான விமானச் சேவை: இன்றும் ரத்து செய்தது ஏா் இந்தியா
/
சென்னை

இறைச்சிக் கடைகளில் ஆடு, மாடுகளை வெட்டுவதற்கு தடை விதிக்கக் கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி

சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள இறைச்சிக் கடைகளில் ஆடு, மாடுகளை வெட்டுவதற்கு தடை கோரிய வழக்கு தள்ளுபடி

News image
இறைச்சிக் கடை- கோப்புப் படம்
Updated On :2 மார்ச் 2026, 9:01 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள இறைச்சிக் கடைகளில் ஆடு, மாடுகளை வெட்டுவதற்கு தடை கோரிய வழக்கை சென்னை உயா்நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது.

சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் விலங்குகள் நல ஆா்வலா் முரளிதரன் தாக்கல் செய்த மனுவில், மிருகவதை தடுப்புச் சட்டத்தில் ஆடு, மாடு, கோழிகளை வெட்டுவதற்கு என தனி இடங்களை ஒதுக்க வேண்டும்; அங்கீகரிக்கப்பட்ட, உரிமம் பெற்ற அந்த இடங்களைத் தவிா்த்து மற்ற இடங்களில் கால்நடைகளை வெட்டக்கூடாது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு வழிகாட்டுதல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.

ஆனால், அதற்குப் புறம்பாக இறைச்சிக் கடைகளிலேயே கால்நடைகள் வெட்டப்படுகின்றன. குறிப்பாக, சென்னை மாநகராட்சிக்குட்பட்ட பகுதிகளில் உள்ள இறைச்சிக் கடைகளில் இந்த சட்டவிதிகள் பின்பற்றப்படுவது இல்லை. இறைச்சிக் கடைகளுக்கு அருகிலேயே ஆடுகள் வெட்டப்படுகின்றன. இறைச்சிக் கழிவுகளைக் கால்வாய்களிலும், குப்பைத் தொட்டிகளிலும் கொட்டி அப்புறப்படுத்துகின்றனா். இதனால் சுற்றுச்சூழல் பாதிக்கப்படுகிறது.

எனவே, மிருகவதை தடுப்புச் சட்ட விதிகளையும், உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தர நிா்ணய சட்ட விதிகளையும் இறைச்சிக் கடைகள் கட்டாயமாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என சென்னை மாநகராட்சிக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கூறியிருந்தாா்.

இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எம்.எம்.ஸ்ரீவாஸ்தவா, நீதிபதி ஆா்.சுரேஷ்குமாா் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வு முன் திங்கள்கிழமை விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், விதிகளுக்குப் புறம்பாக எந்தக் கடையில் ஆடுகள் வெட்டப்படுகின்றன என்று கூறாமல் பொத்தாம் பொதுவாக இந்த மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் கூறி, வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனா்.

டிரெண்டிங்

அரசுப் பேருந்துகளை சாலையோர உணவகங்களில் நிறுத்துவதற்குத் தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி

அரசுப் பேருந்துகளை சாலையோர உணவகங்களில் நிறுத்துவதற்குத் தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி

தமிழ்த் திரைப்பட தயாரிப்பாளா் கவுன்சில் தோ்தலுக்கு தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி

தமிழ்த் திரைப்பட தயாரிப்பாளா் கவுன்சில் தோ்தலுக்கு தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி

குச்சனூரில் மின் மயானம் அமைக்க தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி

குச்சனூரில் மின் மயானம் அமைக்க தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி

திரௌபதி -2 திரைப்படத்துக்கு தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி

திரௌபதி -2 திரைப்படத்துக்கு தடை கோரிய மனு தள்ளுபடி

வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

6 நிமிடங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

காற்றில் ஊழல் செய்த கட்சி திமுக: எடப்பாடி பழனிசாமி | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |
வீடியோக்கள்

#t20wc | சஹிப்ஸதா ஃபர்ஹான் மட்டும் அடித்தால் போதுமா?: கோட்டைவிட்ட பாகிஸ்தான்! | T20 World Cup |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு