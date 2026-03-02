ரயில் நிலையங்களுக்கு அருகே பட்டங்களைப் பறக்கவிடக் கூடாது: சென்னை ரயில்வே கோட்டம் அறிவுறுத்தல்

ரயில் நிலையங்கள், தண்டவாளம் மற்றும் உயா் அழுத்த மின் பாதைகளுக்கு அருகே பட்டங்களைப் பறக்கவிடக் கூடாது என சென்னை ரயில்வே கோட்டம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து திங்கள்கிழமை வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: சென்னை ரயில்வே கோட்டத்தில் ரயில் நிலையங்கள், தண்டவாளங்கள் மற்றும் ரயில்வே உயா் அழுத்த மின்சாரப் பாதைகள் ஆகியவற்றுக்கு அருகே பட்டம் பறக்கவிடுவதைத் தவிா்க்க வேண்டும்.
ரயில்வே மின்பாதைகளில் 25,000 வோல்ட் உயா் அழுத்த மின்சாரம் செல்கிறது. அதன் அருகே பட்டம் பறக்கவிடுவது உயிருக்கே ஆபத்தை விளைவிக்கும்.
பட்டம் உயா்மின் அழுத்தப் பாதைகளில் சிக்கினால் மின்தடை ஏற்படும். அதனால், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பில் ரயில்வே உள்கட்டமைப்புக்கு பாதிப்பும் ஏற்படும். ரயில் போக்குவரத்து பாதிக்கும். கவனக்குறைவுடன் செயல்படுவதால் பெரும் ஆபத்து ஏற்படும்.
மேலும், ரயில்வே துறை எல்லைக்குள் பட்டம் பறக்கவிடுவது ரயில்வே சட்டப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றமாகும். ரயில்வே எல்லைக்குள் அத்துமீறி நுழைதல், ரயில்வே பயணிகள் பாதுகாப்புக்கு அபாயம் விளைவித்தல், ரயில்வே சொத்துகளுக்கு சேதம் விளைவித்தல் ஆகிய சட்டப் பிரிவுகளில் வழக்குப் பதியப்படும். இதில், குற்றங்கள் நிரூபிக்கப்பட்டால் 6 மாதங்கள் சிறைத்தண்டனை அல்லது ரூ.1,000 அபராதம் விதிக்கப்படும் எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
