ஐசிஎஃப்-பில் சா்வதேச ரயில் பெட்டிகள் கண்காட்சி: மாா்ச் 12-இல் தொடக்கம்

சென்னையில் ஒருங்கிணைந்த ரயில் பெட்டிகள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் (ஐசிஎஃப்) சா்வதேச அளவிலான ரயில் பெட்டிகள் கண்காட்சி வரும் 12- ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

ஐசிஎஃப்.
சென்னையில் ஒருங்கிணைந்த ரயில் பெட்டிகள் தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் (ஐசிஎஃப்) சா்வதேச அளவிலான ரயில் பெட்டிகள் கண்காட்சி வரும் 12- ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.

சென்னை பெரம்பூா் பகுதியில் இயங்கிவரும் ஐசிஎஃப், கடந்த 1955- ஆம் ஆண்டு அப்போதைய பிரதமா் ஜவாஹா்லால் நேருவால் தொடங்கிவைக்கப்பட்டு, தற்போது ஆண்டுக்கு சுமாா் 4 ஆயிரம் பெட்டிகள் வரை தயாரித்துவருகிறது. நம் நாட்டின் பெரும்பாலான மாநிலங்களில் இயக்கப்படும் ரயில்களின் பெட்டிகள்-என்ஜின்களும், வெளிநாடுகளுக்கான ரயில்களும் இங்கு தயாரிக்கப்படுகின்றன.

சுமாா் 71 ஆண்டுகள் கடந்த ஆசிய அளவில் மிகப்பெரிய ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையாகக் கருதப்படும் சென்னை ஐசிஎஃப் தொழிற்சாலையில் வரும் 12- ஆம் தேதி முதல் 14 ஆம் தேதி வரை 3 நாள்கள் சா்வதேச அளவிலான ரயில் பெட்டிகள் கண்காட்சி நடைபெறவுள்ளன.

கண்காட்சியில் நாட்டின் புதுதில்லி உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள ரயில் பெட்டி தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகளுடன், வெளிநாட்டைச் சோ்ந்த 6 நிறுவனங்கல் உள்ளிட்ட மொத்தம் 125 முன்னணி நிறுனங்கள் பங்கேற்கவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. ஐசிஎஃப் மைதானத்தில் நடைபெறும் இக்கண்காட்சியில் பெட்டிகளுடன், அவை தயாரிக்கப்படும் தொழில்நுட்ப முறைகள், எதிா்காலத்தில் தயாரிக்கப்படவுள்ள ரயில் பெட்டிகளின் மாதிரிகள் மற்றும் பாதுகாப்பு முறைகள் உள்ளிட்டவையும் இடம் பெறவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

