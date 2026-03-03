Dinamani
மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு சிறப்புப் பயிற்சி: மாநகராட்சி ஆணையா் தொடங்கி வைத்தாா்

சென்னை உள்ளிட்ட 6 மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்களுக்கான சிறப்புப் பயிற்சி செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

சென்னை ரிப்பன் கட்டட வளாகக் கூட்டரங்கில் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா்களுக்கான பயிற்சியை செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி வைத்து பேசிய சென்னை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், மாநகராட்சி ஆணையருமான ஜெ.குமரகுருபரன். உடன், கூடுதல் மாவட்ட தோ்தல் அலுவலா் க.கற்பகம், இணை தலைமை தே
Updated On :3 மார்ச் 2026, 7:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மண்டல அளவிலான தோ்தல் அலுவலா்களுக்கு சிறப்புப் பயிற்சி மாநகராட்சி ரிப்பன் மாளிகை வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இதில் சென்னை, செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூா், ராணிப்பேட்டை, வேலூா் ஆகிய மாவட்டங்ள் மற்றும் புதுச்சேரி ஒன்றியப் பிரதேசம் ஆகியவற்றின் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்கள், உதவி அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் பயிற்சியில் பங்கேற்றனா்.

சென்னை மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையருமான ஜெ.குமரகுருபரன் தலைமை வகித்து பயிற்சியைத் தொடங்கி வைத்தாா். கூடுதல் அலுவலரும் சென்னை மாநகராட்சி கல்விப் பிரிவின் இணை ஆணையருமான க.கற்பகம், இணைத் தலைமைத் தோ்தல் அலுவலா் மேனுவர்ராஜ் ஆகியோா் கலந்துகொண்டனா்.

பயிற்சியில் தோ்தல் மனு தாக்கலின்போது அலுவலா்கள் கடைப்பிடிக்கவேண்டிய விதிமுறைகள் உள்ளிட்டவை விளக்கப்பட்டன. அத்துடன் தோ்தல் ஆணையத்தால் விநியோகிக்கப்பட்டுள்ள விதிமுறைகள் கையேடுகள் வழங்கப்பட்டன.

இந்தப் பயிற்சியில் பங்கேற்றவா்கள், அந்தந்தத் தொகுதியில் உள்ள தோ்தல் பணியில் ஈடுபடுவோருக்கு பயிற்சி அளிப்பாா்கள் எனவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். பயிற்சி நிறைவு நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை நடைபெறும்.

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

1 நாள் முன்பு