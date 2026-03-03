Dinamani
யூடியூபிலும் பிரதமா் மோடி புதிய சாதனை! 3 கோடி போ் பின்தொடரும் ஒரே அரசியல் தலைவா்பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடுஇந்தியாவிடம் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு: மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரிஇன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்துமேற்காசியாவிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க இன்று 58 விமானங்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்
/
சென்னை

சிறைத் தண்டனையை எதிா்த்து திமுக பேச்சாளா் மேல்முறையீட்டு மனு

தமிழக ஆளுநா் மற்றும் நடிகை குஷ்பு குறித்து அவதூறாகப் பேசிய வழக்கில் 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து எழும்பூா் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிா்த்து திமுக பேச்சாளா் சிவாஜி கிருஷ்ணமூா்த்தி சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளாா்.

News image
சிவாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி
Updated On :3 மார்ச் 2026, 8:52 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழக ஆளுநா் மற்றும் நடிகை குஷ்பு குறித்து அவதூறாகப் பேசிய வழக்கில் 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனை விதித்து எழும்பூா் நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை எதிா்த்து திமுக பேச்சாளா் சிவாஜி கிருஷ்ணமூா்த்தி சென்னை மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளாா்.

திமுக பேச்சாளா் சிவாஜி கிருஷ்ணமூா்த்தி. கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு கொடுங்கையூரில் நடைபெற்ற திமுக பொதுக் கூட்டத்தில் இவா் பேசும்போது, தமிழக ஆளுநா் மற்றும் நடிகை குஷ்பு குறித்து அவதூறான கருத்துகளைத் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து கொடுங்கையூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்தனா். இந்த வழக்கை விசாரித்த எழும்பூா் நீதிமன்றம், சிவாஜி கிருஷ்ணமூா்த்திக்கு 2 ஆண்டுகள் சிறைத் தண்டனைவிதித்தது. இந்த உத்தரவை எதிா்த்து சிவாஜி கிருஷ்ணமூா்த்தி சென்னை முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்துள்ளாா்.

அதில், இந்த வழக்கில் எழும்பூா் நீதிமன்றம், ஆதாரங்கள் மற்றும் சாட்சியங்களை முறையாக பரிசீலிக்காமல் தண்டனை வழங்கி உள்ளது. இந்த வழக்கும் அரசின் உரிய அனுமதி இல்லாமல் தொடரப்பட்டுள்ளது. மேலும், விமா்சனத்துக்கு உள்ளான தனிநபா்கள் யாரும் இந்த வழக்கை தாக்கல் செய்யவில்லை. காவல் துறை பதிவு செய்த வழக்கில் விதிக்கப்பட்ட இந்தத் தண்டனையை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனக் கோரியுள்ளாா். இந்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு வரவுள்ளது.

டிரெண்டிங்

விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பு மீதான தடையை எதிா்த்து வைகோ தொடா்ந்த வழக்கு தள்ளுபடி

விடுதலைப் புலிகள் அமைப்பு மீதான தடையை எதிா்த்து வைகோ தொடா்ந்த வழக்கு தள்ளுபடி

சிவாஜி பிறந்தநாள் ஊா்வலத்தில் கல்வீச்சு: பாகல்கோட்டில் பதற்றம்

சிவாஜி பிறந்தநாள் ஊா்வலத்தில் கல்வீச்சு: பாகல்கோட்டில் பதற்றம்

கிழக்கு கடற்கரை சாலை விதிமீறல் கட்டங்கள்: சென்னை மாநகராட்சிக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

கிழக்கு கடற்கரை சாலை விதிமீறல் கட்டங்கள்: சென்னை மாநகராட்சிக்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

நேஷனல் ஹெரால்ட் வழக்கு: அமலாக்கத் துறை மேல்முறையீட்டு மனு மீது தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தில் மாா்ச் 9-இல் விசாரணை

நேஷனல் ஹெரால்ட் வழக்கு: அமலாக்கத் துறை மேல்முறையீட்டு மனு மீது தில்லி உயா்நீதிமன்றத்தில் மாா்ச் 9-இல் விசாரணை

வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

14 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு