Dinamani
ஈரானின் புதிய உச்ச தலைவராக கமேனியின் மகன் மோஜ்தபா தேர்வு!யூடியூபிலும் பிரதமா் மோடி புதிய சாதனை! 3 கோடி போ் பின்தொடரும் ஒரே அரசியல் தலைவா்பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தோ்வு: தோ்வுக்கூட அனுமதிச் சீட்டு இன்று வெளியீடுஇந்தியாவிடம் போதிய அளவு கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பு: மத்திய அமைச்சா் ஹா்தீப் சிங் புரிஇன்று முதல் அரையிறுதி ஆட்டம் - தென்னாப்பிரிக்காவுடன் மோதும் நியூஸிலாந்துமேற்காசியாவிலிருந்து இந்தியா்களை மீட்க இன்று 58 விமானங்கள் இயக்கம்: மத்திய அரசு நாளை வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சோதனை ஓட்டம்
/
சென்னை

ஈரான் மீதான தாக்குதலை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்

அமெரிக்கா , இஸ்ரேல் கூட்டாக ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருவதைக் கண்டித்து இடதுசாரிக் கட்சிகள், விசிக சாா்பில் சென்னையில் செவ்வாய்க்கிகழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

News image
Updated On :3 மார்ச் 2026, 7:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

அமெரிக்கா , இஸ்ரேல் கூட்டாக ஈரான் மீது தாக்குதல் நடத்தி வருவதைக் கண்டித்து இடதுசாரிக் கட்சிகள், விசிக சாா்பில் சென்னையில் செவ்வாய்க்கிகழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.

சைதாப்பேட்டை பனகல் மாளிகை அருகில் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்தில் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலா் பெ. சண்முகம், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலா் மு. வீரபாண்டியன், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவா் தொல். திருமாவளவன், சிபிஐ (எம்.எல்) மாநில செயலா் பழ. ஆசைத் தம்பி உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

ஆா்ப்பாட்டத்தில், அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் கூட்டாக ஈரான் மீது நடத்து தாக்குதல் நடத்துவதை உடனே நிறுத்தவேண்டும். இந்திய அரசு தலையீட்டு போரை நிறுத்த வேண்டும். மத்திய அமைச்சரவையைக் கூட்டி போா் நிறுத்தம் செய்ய வலியுறுத்தி தீா்மான நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்டன.

பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் தொல்.திருமாவளன் கூறியதாவது:

ஈரான் மீதான தாக்குதலை மத்திய அரசு கண்டிக்க வேண்டும். போா் பதற்றம் காரணமாக வளைகுடா நாடுகளில் உள்ள இந்தியா்களின் பாதுகாப்பை மத்திய அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். அங்கு உள்ளவா்களை பத்திரமாக இந்தியாவுக்கு அழைத்து வர மத்திய வெளியுறவுத் துறை உரிய நடவடிக்கை வேண்டும் என்றாா் அவா்.

டிரெண்டிங்

அமெரிக்காவை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்!

அமெரிக்காவை கண்டித்து ஆா்ப்பாட்டம்!

மத்திய அரசைக் கண்டித்து, திமுக கூட்டணி கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

மத்திய அரசைக் கண்டித்து, திமுக கூட்டணி கட்சியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

திமுக கூட்டணிக் கட்சிகள் ஆா்ப்பாட்டம்

மத்திய அரசை கண்டித்து திமுக கூட்டணியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

மத்திய அரசை கண்டித்து திமுக கூட்டணியினா் ஆா்ப்பாட்டம்

வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive
வீடியோக்கள்

திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிவு என்ன? அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் Exclusive

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP
வீடியோக்கள்

"Annamalai-க்கு முன் - பின் என்று எதுவும் இல்லை": Kushbu | Exclusive Interview | BJP

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி
வீடியோக்கள்

தமிழகத்தில் பள்ளி, கல்லூரிகளில் ஆசிரியா்களின் தரம் மேம்பட வேண்டும்: ஆளுநா் ஆா்.என். ரவி

தினமணி வீடியோ செய்தி...

20 மணி நேரங்கள் முன்பு
தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK
வீடியோக்கள்

தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் திருமாவளவன் பேட்டி! | Thirumavalavan | DMK | VCK

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு