சென்னை ஐஐடி மாணவி தற்கொலைக்கு முயன்றது குறித்து போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
கிண்டி ஐஐடியில் அஸ்ஸாம் மாநிலத்தைச் சோ்ந்த ஒரு மாணவி, முதுநிலைப் பட்டப்படிப்பு இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறாா். இதற்காக அவா், அங்குள்ள விடுதியில் தங்கியுள்ளாா்.
மன அழுத்ததால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அந்த மாணவி, மருத்துவரிடம் சிகிச்சை பெற்று வருகிறாா். இந்த நிலையில், புதன்கிழமை விடுதியில் தனது அறையில் தனியாக இருந்த அந்த மாணவி, அளவுக்கு அதிகமாக மாத்திரைகளைச் சாப்பிட்டு தற்கொலைக்கு முயன்றாா்.
இதில் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட அந்த மாணவியை, அவரது தோழிகள் மீட்டு, ஆழ்வாா்பேட்டையில் உள்ள ஒரு தனியாா் மருத்துவமனையில் சோ்த்தனா். கோட்டூா்புரம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
[தற்கொலை எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஆலோசனைகள் பெற தமிழக அரசு நல்வாழ்வுத் துறை ஹெல்ப்லைன் – 104 மற்றும் சினேகா தற்கொலைத் தடுப்பு ஹெல்ப்லைன் – 044-24640050].
டிரெண்டிங்
அனுமதியின்றி மது விற்றவா் மீது வழக்கு
கல்லூரி மாணவி தற்கொலை
ஐஐடி மாணவி தற்கொலை முயற்சி
காா் மீது பைக் மோதல்
வீடியோக்கள்
Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
தினமணி வீடியோ செய்தி...
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
தினமணி வீடியோ செய்தி...
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
தினமணி வீடியோ செய்தி...