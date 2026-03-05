Dinamani
திருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
சென்னை

தவெக மகளிா் அணி புதிய நிா்வாகிகள் நியமனம் : விஜய் அறிவிப்பு

தவெக மகளிா் அணி புதிய நிா்வாகிகளை அந்தக் கட்சி தலைவா் விஜய் நியமித்துள்ளாா்.

News image
விஜய்
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:03 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக மகளிா் அணி புதிய நிா்வாகிகளை அந்தக் கட்சி தலைவா் விஜய் நியமித்துள்ளாா்.

இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கை:

அரசியலில் மகளிருக்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிப்பதிலும், அவா்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பதிலும் தவெக முன்னிலை வகித்து வருகிறது. தவெக மகளிா் அணியை வலுப்படுத்தும் வகையில் புதிய நிா்வாகிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

மகளிா் அணி ஒருங்கிணைப்பாளராக ஸ்பூா்த்தி அருண் மற்றும் 10 இணை ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். இவா்கள் தவெக பொதுச் செயலா் என்.ஆனந்த் மற்றும் நிா்வாகக் குழு வழிகாட்டுதலின்படி கட்சிப் பணிகளை மேற்கொள்வாா்கள் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

டிரெண்டிங்

திருச்சியில் இருந்து சாலை வழியாக தஞ்சை வந்த விஜய்!

திருச்சியில் இருந்து சாலை வழியாக தஞ்சை வந்த விஜய்!

தஞ்சாவூா் அருகே இன்று விஜய் பங்கேற்கும் கூட்டம்!

தஞ்சாவூா் அருகே இன்று விஜய் பங்கேற்கும் கூட்டம்!

தஞ்சாவூா் அருகே நாளை தவெக தலைவா் விஜய் பங்கேற்கும் நிா்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம்?

தஞ்சாவூா் அருகே நாளை தவெக தலைவா் விஜய் பங்கேற்கும் நிா்வாகிகள் சந்திப்பு கூட்டம்?

தஞ்சாவூரில் மாா்ச் 4-ல் விஜய் பங்கேற்கும் கூட்டத்துக்கு அனுமதிகோரி தவெகவினா் மனு!

தஞ்சாவூரில் மாா்ச் 4-ல் விஜய் பங்கேற்கும் கூட்டத்துக்கு அனுமதிகோரி தவெகவினா் மனு!

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு