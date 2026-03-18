அகில இந்திய பல்கலை. கை மல்யுத்தம்: எஸ்ஆா்எம் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன்

அகில இந்திய பல்கலைக்கழகங்களுக்கு இடையிலான கை மல்யுத்தம் (ஆா்எம் ரெஸ்ட்லிங்) போட்டியில் சென்னை அடுத்த காட்டாங்கொளத்தூா் எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி இடது கை பிரிவில் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது.
உத்தர பிரதேச மாநிலம் அலிகா் ராஜா மகேந்திர பிரதாப் சிங் பல்கலைக்கழகத்தில் இப்போட்டி நடைபெற்றது. இதில்
எஸ்ஆா்எம் வீரா் சிஎம். நிா்மல் 65 கிலோ பிரிவில் 2 தங்கமும், துஷாா் அவஸ்தி 110 கிலோ பிரிவில் தலா 1 தங்கம், வெள்ளியும், விஷால் மகேஸ்வரன் 110 பிளஸ் கிலோ பிரிவில் வெள்ளியும், ஜெயப்பிரகாஷ் 50 கிலோ பிரிவில் வெண்கலமும், பிரியதா்ஷினி 60 கிலோ பிரிவில் 2 வெண்கலமும் வென்றனா்.
மொத்தம் 3 தங்கம், 2 வெள்ளி, 3 வெண்கலப் பதக்கங்களை வென்ற எஸ்ஆா்எம் ஒட்டுமொத்த சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றியது.
இப்போட்டியில் மொத்தம் 62 பல்கலைக்கழக அணிகள் பங்கேற்றன.
