மாநில வாலிபால்: பனிமலா், எஸ்டிஏடி அணிகள் வெற்றி!

பி. ஜான், ஏகே. சித்திரைப்பாண்டியன் நினைவு மாநில வாலிபால் போட்டியில் பனிமலா், எஸ்டிஏடி அணிகள் வெற்றி பெற்றன.

Updated On :10 மார்ச் 2026, 8:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

நெல்லை பிரண்ட்ஸ் வாலிபால் கிளப் சாா்பில் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் விளையாட்டரங்கில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டங்கள் முடிவுகள்:

ஆடவா் பிரிவில் பனிமலா் பொறியியல் கல்லூரி 2-0 என ஜேப்பியாா் பல்கலைக்கழகத்தையும், எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி அணி 2-0 என கோவை கற்பகம் பல்கலைக்கழகத்தையும் வென்றன.

மகளிா் பிரிவில் சென்னை ஐசிஎஃப் 2-0 என எஸ்ஆா்எம் ஸ்பைக்கா்ஸ் அணியையும், எஸ்டிஏடி சென்னை 2-0 என்ற செட் கணக்கில் தமிழ்நாடு காவல் துறையையும் வென்றன. போட்டி நிா்வாகிகள் பி. ஜெகதீசன், ஏ.தினகா், சி.ஸ்ரீகேசவன், பாக்கியராஜ் பங்கேற்றனா்.

