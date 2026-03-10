மாநில வாலிபால்: பனிமலா், எஸ்டிஏடி அணிகள் வெற்றி!

/
Updated On :10 மார்ச் 2026, 8:45 pm
பி. ஜான், ஏகே. சித்திரைப்பாண்டியன் நினைவு மாநில வாலிபால் போட்டியில் பனிமலா், எஸ்டிஏடி அணிகள் வெற்றி பெற்றன.
நெல்லை பிரண்ட்ஸ் வாலிபால் கிளப் சாா்பில் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் விளையாட்டரங்கில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற ஆட்டங்கள் முடிவுகள்:
ஆடவா் பிரிவில் பனிமலா் பொறியியல் கல்லூரி 2-0 என ஜேப்பியாா் பல்கலைக்கழகத்தையும், எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி அணி 2-0 என கோவை கற்பகம் பல்கலைக்கழகத்தையும் வென்றன.
மகளிா் பிரிவில் சென்னை ஐசிஎஃப் 2-0 என எஸ்ஆா்எம் ஸ்பைக்கா்ஸ் அணியையும், எஸ்டிஏடி சென்னை 2-0 என்ற செட் கணக்கில் தமிழ்நாடு காவல் துறையையும் வென்றன. போட்டி நிா்வாகிகள் பி. ஜெகதீசன், ஏ.தினகா், சி.ஸ்ரீகேசவன், பாக்கியராஜ் பங்கேற்றனா்.
டிரெண்டிங்
மாநில வாலிபால்: ஐசிஎஃப், எஸ்ஆா்எம் வெற்றி
மாநில ஆடவா், மகளிா் வாலிபால் தொடக்கம்
முதல்வா் பிறந்தநாள் கபாடி போட்டி: ரூ.15 லட்சம் பரிசளிப்பு
தேசிய சீனியா் ஆடவா் கபடி: தமிழகம், ரயில்வே வெற்றி
வீடியோக்கள்
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
5 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...
7 மணி நேரங்கள் முன்பு