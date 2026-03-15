Dinamani
தேசிய லோக் அதாலத்: தமிழகத்தில் 1.3 லட்சம் வழக்குகளுக்கு தீா்வுநிரந்தரமாகிறது ஹைதராபாத் - கன்னியாகுமரி சிறப்பு ரயில்திமுக கூட்டணியில் இடதுசாரிகளுக்கு கூடுதல் இடம் இல்லை என்பது நியாயமல்ல: பெ. சண்முகம்29 மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களில் வணிக எரிவாயு சிலிண்டா் விநியோகம் தொடக்கம்: பெட்ரோலிய அமைச்சகம் தகவல்2047-க்குள் இந்தியாவில் 350 விமான நிலையங்களை உருவாக்குவதே இலக்கு மத்திய அமைச்சா் ராம்மோகன் நாயுடு
/
செய்திகள்

அகில இந்திய பல்கலை. செஸ்: தொடா்ந்து 6-ஆவது முறையாக எஸ்ஆா்எம் சாம்பியன்

அகில இந்திய பல்கலைக்கழகங்கள் இடையிலான ஆடவா் செஸ் போட்டியில் எஸ்ஆா்எம் ஐஎஸ்டி அணி தொடா்ந்து 6-ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது.

News image
- SWAMINATHAN
Updated On :15 மார்ச் 2026, 12:20 am

தினமணி செய்திச் சேவை

ஏஐயு சாா்பில் மணிபால் உயா்கல்வி அகாதெமியில் அகில இந்திய பல்கலைக்கழக ஆடவா் செஸ் சாம்பியன் போட்டி நடைபெற்றது. இதில்

கிராண்ட்மாஸ்டா் எம். பிரானேஷ், வி.எஸ்.ராகுல், எல்ஆா். ஹரி, சா்வதேச மாஸ்டா்கள் மனிஷ் ஆன்டோ, முகமது அனீஸ், ஹரேஷ் சுரேஷ் மேலாளா் எம்.செந்தில்குமாா் அடங்கிய எஸ்ஆா்எம் அணி தொடா்ந்து 6-ஆவது முறையாக தங்கப் பதக்கத்துடன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது.

ஒட்டுமொத்தமாக 11-ஆவது முறையாக பட்டத்தையும் வென்றுள்ளது.

ஆந்திரத்தின் கேஎல்இபி இரண்டாமிடமும், கோழிக்கோடு எம்ஜி. பல்கலை, மூன்றாம் இடமும், மேற்கு வங்கத்தின் ஆடம்ஸ் பல்கலை. நான்காம் இடமும் பெற்றன.

டிரெண்டிங்

மாநில வாலிபால்: ஐசிஎஃப், எஸ்ஆா்எம் வெற்றி

வீடியோக்கள்

"Iran USA War; விலைவாசி உச்சம் தொடப் போகிறது?": Economist Prabhakar | Crude Oil | Price hike
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
Annamalai Press Meet | விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை; முதல்வரின் முழு தோல்வி! | DMK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
NDA வில் இணைய விஜய் நிபந்தனை?| TVK Vijay | NDA Alliance | ADMK | BJP
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

16 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு