Dinamani
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் தமாக-வுக்கு 5 தொகுதிகள் ஒதுக்கீடுஜான் பாண்டியன் தலைமையிலான தமமுகவுக்கு ராஜபாளையம் (பொது) தொகுதி ஒதுக்கீடு!தே.ஜ. கூட்டணியில் தமாகவுக்கு 5 தொகுதிகள்!தமிழக தேர்தலில் திமுகவுக்கு முழு ஆதரவு! மக்கள் நீதி மய்யம் போட்டியிடாது - கமல்ஹாசன் எல்பிஜி, பெட்ரோல், டீசல் போதிய இருப்பு: விநியோகம் பாதிக்கப்படவில்லை! - மத்திய அரசுதேமுதிகவுக்கு 10 இடங்கள்! திமுகவுடன் ஒப்பந்தம் கையொப்பம்!மக்கள்தொகை அடிப்படையில் தொகுதிகள் மறுவரையறை கூடாது - முதல்வர் மு. க. ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்ஒவ்வொரு அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு விலையில்லா குளிர்பதனப் பெட்டி : அதிமுக வாக்குறுதிவங்கிகளில் பெற்ற கல்விக் கடன் தள்ளுபடி செய்யப்படும்: அதிமுக தேர்தல் வாக்குறுதிபெண்களைப் போல ஆண்களும் நகரப் பேருந்துகளில் இலவசமாகப் பயணிக்கலாம் : அதிமுக வாக்குறுதி
/
சென்னை

சென்னையில் ஒரே நாளில் ரூ.23.32 லட்சம் பறிமுதல்

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் பறக்கும் படையினா் செவ்வாய்க்கிழமை மேற்கொண்ட பரிசோதனையில் ரூ.23.32 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

News image

பணம்

கோப்புப்படம்.

Updated On :24 மார்ச் 2026, 8:06 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சென்னை மாநகராட்சியில் உள்ள 16 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளில் தோ்தல் பறக்கும் படையினா் தினமும் வாகனச் சோதனை நடத்திவருகின்றனா். இந்தநிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற வாகனச் சோதனையில் உரிய ஆவணங்களின்றி கொண்டு செல்லப்பட்ட பணத்தை பறக்கும் படையினா் கைப்பற்றினா். அதன்படி துறைமுகம் தொகுதியில் ரூ.5.18 லட்சம், வேளச்சேரி தொகுதியில் ரூ.4.85 லட்சம், வில்லிவாக்கம் தொகுதியில் நிலையான கண்காணிப்புக் குழுவினரால் ரூ.11.51 லட்சம், திரு.வி.க.நகா் தொகுதியில் ரூ.92 ஆயிரம், விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் ரூ.86 ஆயிரம் என மொத்தம் ரூ.23.32 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.

சம்பந்தப்பட்டோா் உரிய ஆவணங்களை வருமான வரித்துறையினரிடம் அளித்து பணத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும், அதுவரை அரசு கருவூலத்தில் பணம் ஒப்படைக்கப்படுவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

ரயில் நிலையத்தில்...: சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையத்தில் ரயில்வே பாதுகாப்பு படை ஆய்வாளா் மதுசூதன ரெட்டி தலைமையில் செவ்வாய்க்கிழமை பயணிகள் உடைமைகள் பரிசோதிக்கப்பட்டன. அப்போது, வாலாஜா பகுதியிலிருந்து ரயிலில் வந்த முகமது இஸ்மாயில் என்பவரிடமிருந்து ரூ.17.77 லட்சம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. பணத்துக்கான உரிய ஆவணங்கள் இல்லாததால் அதை வருமான வரித்துறையிடம் ஒப்படைத்துள்ளதாக ரயில்வே பாதுகாப்புப் படையினா் தெரிவித்தனா்.

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு