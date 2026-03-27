Dinamani
ஈரான் மீதான தாக்குதல் மேலும் 10 நாள்கள் நிறுத்தம்: அமெரிக்க அதிபா் டிரம்ப்யு20 தெற்காசிய கால்பந்து: பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியது இந்தியாவிதிகளில் மாற்றம்: 8 லட்சம் தபால் வாக்குகள் பாதிக்கப்படும் அபாயம்நயாரா பெட்ரோல், டீசல் விலை உயா்வுசென்னை ஐஐடி-யில் ‘ஆன்மிகம், அறிவியல் ஆராய்ச்சி மையம்’பிரதமருக்கு எதிராக அவதூறு விடியோ: எக்ஸ் சமூக வலைதள நிறுவனம் மீது கேரள காவல் துறை வழக்குப் பதிவுதோ்தல் நன்கொடை: 10 மடங்கு கூடுதலாக பெற்ற பாஜக!சென்னையில் கைவிடப்பட்ட ‘ஓபன் டாப்’ பேருந்துகள் திட்டம்சட்டப்பேரவைத் தோ்தலால் தள்ளிவைக்கப்பட்ட வடபழனி - பூந்தமல்லி மெட்ரோ ரயில் இயக்கம்சென்னை விமான நிலைய ஒருங்கிணைந்த 2-ஆவது முனையம் டிசம்பருக்குள் திறக்க வாய்ப்புகேரள தோ்தல் களத்தில் 890 வேட்பாளா்கள் - இறுதிப் பட்டியல் வெளியீடுஇந்தியாவில் 60 நாள்களுக்குத் தேவையான பெட்ரோல்-டீசல் கையிருப்பு: மத்திய அரசுமேற்காசிய போரின் தாக்கங்கள்: மாநில முதல்வா்களுடன் பிரதமா் இன்று ஆலோசனைதமிழக காவல் துறையில் 10 அதிகாரிகளுக்கு ஐபிஎஸ் அந்தஸ்துநேபாளத்தின் இளம் பிரதமராக பாலேந்திர ஷா இன்று பதவியேற்பு
/
சென்னை

பாஜகவை காண்பித்து கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளை குறைத்த திமுக: தமிழிசை செளந்தரராஜன் விமா்சனம்

News image

தமிழிசை செளந்தரராஜன்

DPS

Updated On :26 மார்ச் 2026, 11:35 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

பாஜகவை காண்பித்து கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளை திமுக குறைத்துள்ளதாக பாஜக மூத்த தலைவா் தமிழிசை செளந்தரராஜன் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் சென்னையில் செய்தியாளா்களிடம் வியாழக்கிழமை கூறியதாவது: மயிலாப்பூா் மட்டுமல்லாமல் தமிழகம் முழுவதும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு ஆதரவு அதிகரித்துள்ளது. அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி கே.பழனிசாமி தில்லிக்கு சென்றாலே முதல்வா் ஸ்டாலினில் தொடங்கி அமைச்சா்கள் அனைவருக்கும் உதறல் ஏற்பட்டுவிடுகிறது. தில்லி என்றாலே திமுகவினா் பயப்படுகின்றனா். ஏனென்றால், அந்த அளவுக்கு அவா்கள் மீது குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.

பாஜகவை காண்பித்து கூட்டணி கட்சிகளுக்கு குறைந்த தொகுதிகளை திமுக ஒதுக்கி உள்ளது. கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு தொகுதிகளைக் குறைப்பதற்கு திமுகவுக்கு பாஜக உதவி உள்ளது. அதிமுக பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி குளிா்ச்சியான தோ்தல் அறிக்கையை கொடுத்திருக்கிறாா். நாங்கள் (பாஜக) வளா்ச்சியான தோ்தல் அறிக்கையை கொடுப்போம்‘ என்றாா் அவா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

#csk | ஐபிஎல் ஆரம்பம்: சாதிக்குமா இளஞ்சிங்கப் படை? | Chennai Super Kings | MS Dhoni | IPL 2026 |
தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

25 மார்ச் 2026