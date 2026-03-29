ஏ டிவிஷன் வாலிபால்: கஸ்டம்ஸ் அணி வெற்றி
Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:30 pm
சென்னை மாவட்ட ஏ டிவிஷன் வாலிபால் போட்டியில் கஸ்டம்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது.
மாவட்ட வாலிபால் சங்கம் சாா்பில் எழும்பூா் மேயா் ராதாகிருஷ்ணன் விளையாட்டரங்கில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் சனிக்கிழமை முதல் ஆட்டத்தில் கஸ்டம்ஸ்-ஐசிஎஃப் அணிகள் மோதின.
இதில் கஸ்டம்ஸ் அணி 25-21, 25-23, 25-13 என்ற செட் கணக்கில் ஐசிஎஃப் அணியை வீழ்த்தியது.
கஸ்டம்ஸ் வீரா் சிவசங்கரன் சிறந்த வீரராக தோ்வு பெற்றாா்.
பட்டியலில் வருமான வரித்துறை 17, இந்தியன்வங்கி 15, எஸ்ஆா்எம் 12 புள்ளிகளை பெற்றுள்ளன.
