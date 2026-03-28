சென்னை

தொகுதி அறிமுகம்... அண்ணா நகா்

அண்ணா நகா் தொகுதி

Updated On :28 மார்ச் 2026, 1:43 am

தினமணி செய்திச் சேவை

தொகுதி எண்- 21

எல்லைகள்...

தொகுதியின் கிழக்கில் ஷெனாய் நகா், கீழ்ப்பாக்கம், மேற்கில் திருமங்கலம், நொளம்பூா், தெற்கில் பூந்தமல்லி, வடக்கில் முகப்போ், டி.வி.எஸ்.காலனி.

அடங்கியுள்ள பகுதிகள்...

சென்னை மாநகராட்சியின் 100 முதல் 103-ஆவது வாா்டுகள் மற்றும் 105 முதல் 107-ஆவது வாா்டுகள் இத்தொகுதியில் உள்ளன. அண்ணா நகா், கிழக்கு, மேற்கு பகுதிகள், திருமங்கலம், சிட்கோ நகா், கோல்டன் ஜாா்ஜ் தெரு, வில்லிவாக்கம், அயனாவரம், நொளம்பூா் ஆகியவற்றின் சில பகுதிகளும், அமைந்தகரையில் மேத்தா நகா், எல்.ஐ.சி.காலனி, சீதாம்பாள் காலனி, அண்ணா பிள்ளைத் தெரு பகுதியும் அடங்கியுள்ளன.

சிறப்புகள்...

இத்தொகுதியில் உள்ள பூங்கா கோபுரம் பிரசித்தி பெற்ாகும். முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதி இத்தொகுதியில் இருமுறை வென்றுள்ளாா். திமுக, அதிமுக அமைச்சா்கள் போட்டியிட்டு வென்ற தொகுதியாகவும் உள்ளது.

வாக்காளா்கள் விவரம்

ஆண்கள்-87,325

பெண்கள்- 94,029

மொத்தம்-1,81,403

மூன்றாம் பாலினத்தவா்- 48

வாக்குச்சாவடிகள்-273

கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலில்...

பதிவான வாக்குகள்-1,63,551

எம்.கே.மோகன் (திமுக)-80,054

கோகுல இந்திரா (அதிமுக)-52,609

இதுவரை எம்எல்ஏக்கள்...

1977 மு.கருணாநிதி (திமுக)

1980 மு.கருணாநிதி (திமுக)

1984 சோ.மா.ராமச்சந்திரன் (திமுக)

1989 க.அன்பழகன் (திமுக)

1991 டாக்டா் செல்வக்குமாா் (காங்கிரஸ்)

1996 ஆற்காடு என்.வீராசாமி (திமுக)

2001 ஆற்காடு என்.வீராசாமி (திமுக)

2006 ஆற்காடு என்.வீராசாமி (திமுக)

2011 எஸ்.கோகுல இந்திரா (அதிமுக)

2016 எம்.கே.மோகன் (திமுக)

2021 எம்.கே.மோகன் (திமுக)

தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா்....

எம்.செந்தில்குமாா், பொது மேலாளா் (நிதி), தமிழ்நாடு அரசு கேபிள் நிறுவனம்- 89259 60721, 044- 26641082, 26641084.

தொகுதி அறிமுகம்... ஆயிரம் விளக்கு

தொகுதி அறிமுகம்... ஆயிரம் விளக்கு

தொகுதி அறிமுகம்: திண்டிவனம் (தனி) - 72!

தொகுதி அறிமுகம்: திண்டிவனம் (தனி) - 72!

தொகுதி அறிமுகம்: மயிலம் - 71!

தொகுதி அறிமுகம்: மயிலம் - 71!

தொகுதி அறிமுகம்: வில்லிவாக்கம் - 14!

தொகுதி அறிமுகம்: வில்லிவாக்கம் - 14!

வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!
வீடியோக்கள்

லீடர் மிரட்டல் அப்டேட்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
நீளிரா டிரெய்லர்!
வீடியோக்கள்

நீளிரா டிரெய்லர்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!
வீடியோக்கள்

'கர' படத்தின் முகங்கள் விடியோ வெளியீடு!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!
வீடியோக்கள்

களைகட்டும் கட்சி கொடிகள், துண்டு, தொப்பிகள் விற்பனை! தமிழகமெங்கும் அனுப்பப்படும் தேர்தல் பொருட்கள்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு