தவெக தலைவா் விஜய்யின் காா் ஓட்டுநா் ராஜேந்திரனின் மகனும், சென்னை விருகம்பாக்கம் தொகுதி தவெக வேட்பாளருமான ஆா்.சபரிநாதன் 27,086 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
தவெக தலைவா் விஜய் தனது நீண்ட கால காா் ஓட்டுநரான ராஜேந்திரனின் மகன் சபரிநாதனுக்கு விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பளித்தாா். இத்தொகுதியில் 82,892 ஆண் வாக்காளா்கள், 88,586 பெண் வாக்காளா்கள், மூன்றாம் பாலினத்தவா் 29 போ் என மொத்தம் 1,71,507 போ் (85.51 சதவீதம்) வாக்களித்தனா்.
பதிவான வாக்குகள் எண்ணப்பட்டதில், தவெக வேட்பாளா் ஆா்.சபரிநாதன் 76,092 வாக்குகளும், திமுக வேட்பாளரும் தற்போதைய எம்எல்ஏவுமான பிரபாகர ராஜா 49,006 வாக்குகளும் பெற்றனா். அதன்படி, சபரிநாதன் 27,086 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
இத்தொகுதியில் அதிமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட விருகை வி.என்.ரவி 38,767 வாக்குகளும், நாம் தமிழா் வேட்பாளா் சந்தோஷ் 6,056 வாக்குகளும் பெற்று தோல்வியடைந்தனா்.
