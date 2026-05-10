முதுநிலை மருத்துவ செயல்முறைத் தோ்வு: என்எம்சி அறிவுறுத்தல்

முதுநிலை மருத்துவ செயல்முறைத் தோ்வுகளை நடத்துவதற்கான கட்டமைப்பு வசதிகளை அனைத்து அரசு மருத்துவக் கல்லூரிகளும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று தேசிய மருத்துவ ஆணையம் (என்எம்சி) அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இது தொடா்பாக என்எம்சி முதுநிலை கல்வி வாரிய இயக்குநா் சி.கே.ராமசாமி வெளியிட்ட சுற்றறிக்கை: முதுநிலை மருத்துவக் கல்விக்கான செயல்முறைத் தோ்வுகளை தேசிய மருத்துவ அறிவியல் தோ்வு வாரியம் நடத்தி வருகிறது.
தோ்வா்களின் எண்ணிக்கையைக் கருத்தில் கொண்டு கூடுதலாக தோ்வு மையங்களை அமைக்க வேண்டிய அவசியம் எழுந்துள்ளது. ஆனால், பல கல்லூரிகளில் அதற்கான வசதிகளோ, தகுதியான பேராசிரியா்களோ இல்லை.
எனவே, அனைத்து மருத்துவக் கல்வி நிறுவனங்களும், செயல்முறைத் தோ்வு நடத்துவதற்கான கட்டமைப்பை உறுதி செய்வதுடன், இதுதொடா்பாக என்எம்சி வெளியிட்டுள்ள விதிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று அந்தச் சுற்றறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
