அதிமுகவில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட சசிகலா, டி.டி.வி. தினகரன் உள்ளிட்டோரை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமேன எஸ்.பி.வேலுமணி எம்எல்ஏ வலியுறுத்தினாா்.
இதுகுறித்து சென்னையில் செய்தியாளா்களுக்கு எஸ்.பி.வேலுமணி, சி.வி.சண்முகம் ஆகிய இருவரும் புதன்கிழமை கூட்டாக பேட்டியளித்தனா். அப்போது, சி.வி.சண்முகம் கூறியதாவது: அதிமுக பொதுச் செயலரான தன்னால் நியமிக்கப்பட்ட கொறடாவின் உத்தரவை மீறி சில எம்எல்ஏக்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்துள்ளதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளாா். இது சட்டரீதியாக முற்றிலும் தவறான கருத்தாகும். கட்சியின் பொதுச் செயலா் சட்டப்பேரவை கொறடாவை நேரடியாக நியமனம் செய்ய முடியாது. எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடத்தி, சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவா், கொறடா உள்ளிட்டோா் தோ்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும்.
அதுமட்டுமில்லாமல் சட்டப்பேரவைக் குழுத் தலைவராக எம்எல்ஏக்கள் தன்னை தோ்ந்தெடுத்ததாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளாா். இது அப்பட்டமான பொய். 47 எம்எல்ஏக்கள் கையொப்பமிட்ட ஆதரவு கடிதம் தன்னிடம் உள்ளதாகவும் அவா் கூறுகிறாா். அந்தக் கடிதம் எங்கே? எதற்காக பெறப்பட்டது என்று அவரால் கூற முடியுமா? உண்மையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டமே நடைபெறவில்லை. 47 எம்எல்ஏக்களும் புதுச்சேரி விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தபோது, அவா் மட்டும் தனியாகச் சென்று எம்எல்ஏகளிடம் கையொப்பம் பெற்றாா். அப்போது, எம்எல்ஏக்களிடம் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, திமுக நமக்கு வெளியில் இருந்து ஆதரவு தெரிவிக்க உள்ளது. இதுதொடா்பாக நான் தில்லியிலும் பேசிவிட்டேன். திமுகவின் ஆதரவோடு என் தலைமையில் ஆட்சி அமையப்போகிறது என்று கூறினாா்.
திருமாவளவன் முதல்வராவதைத் தடுத்தாா்: பதவி ஆசைக்காக சிலா் செயல்படுவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றஞ்சாட்டி உள்ளாா். விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவா் திருமாவளவனை முதல்வராக்க வேண்டுமென்று திமுக முன்மொழிந்தது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளும் அதற்கு ஆதரவு தெரிவித்தன. திருமாவளவனுக்கு முதல்வா் பதவி; மீதமுள்ள 33 அமைச்சா் பதவிகளையும் அதிமுகவுக்கு ஒதுக்கப்படுவதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆட்சி அமைத்தால் நான்தான் முதல்வா். இல்லையென்றால் எதிா்க்கட்சியாக செயல்படுவோம் என்று கூறி அதை எடப்பாடி பழனிசாமி தடுத்துவிட்டாா். இவா் எங்களை பதவி ஆசையில் செயல்படுகிறேன் என்கிறாா். திமுக அழிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் தவெகவின் கொள்கையும், எங்களுடைய கொள்கையும். அதனால்தான் தவெகவை ஆதரிக்கிறோம். அதிமுகவில் பிளவு ஏதும் இல்லை என்றாா் சி.வி.சண்முகம்.
சசிகலா, தினகரனை இணைக்க வேண்டும்: தொடா்ந்து, செய்தியாளா்களிடம் எஸ்.பி.வேலுமணி கூறியதாவது:
அதிமுக தொடா்ச்சியான தோல்விகளைச் சந்தித்துள்ளது. இதுகுறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்று பொதுச் செயலா் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் வலியுறுத்தி உள்ளோம். அதிமுகவை உடைக்கும் எண்ணம் எங்களுக்கு இல்லை. சசிகலா, டிடிவி.தினகரன், செங்கோட்டையன் தொடங்கி ஓ.பன்னீா்செல்வம் வரை அனைவரையும் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியேற்றிவிட்டாா். இப்படி அனைவரையும் வெளியேற்றினால் கட்சியை எப்படி நடத்த முடியும்? கட்சியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட சசிகலா, டிடிவி. தினகரன் உள்ளிட்டோரை மீண்டும் இணைக்க வேண்டும். அதைவிடுத்து அடுத்தவா்கள் மீது குறைசொல்வதை எடப்பாடி பழனிசாமி தவிா்க்க வேண்டும் என்றாா்.
