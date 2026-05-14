நடிகர் சூர்யா நடித்துள்ள கருப்பு படத்தின் சிறப்புக் காட்சிகள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
இயக்குநர் ஆர்ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் சூர்யா, த்ரிஷா நடிப்பில் உருவாகியிருக்கும் கருப்பு படத்தின் வெளியீடு, பலமுறை ஒத்திவைக்கப்பட்டு, இறுதியாக மே 14-ல் வெளியாகவிருந்தது. அதுமட்டுமின்றி, கருப்பு படத்தை காலை 9 மணியில் வெளியிடவும் தமிழக அரசு சிறப்புக் காட்சி அனுமதி வழங்கியது.
இந்த நிலையில், கருப்பு படத்தின் சிறப்புக் காட்சி ரத்து செய்யப்படுவதாக படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
சிறப்புக் காட்சி ரத்து குறித்து படத்தின் தயாரிப்பாளர் எஸ்ஆர் பிரபு கூறியதாவது, "தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் கருப்பு படத்தின் காலை 9 மணி காட்சிகள் ரத்து செய்யப்படுகின்றன. இதற்காக உங்கள் அனைவரிடமும் எங்கள் மன்னிப்பைக் கேட்டுக்கொள்கிறோம்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Special Screenings of the Movie 'Karuppu' Cancelled!
